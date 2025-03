Riuscire a resistere mesi all’interno della casa del Grande Fratello non è facile e non è detto che una volta che si è riusciti a innamorarsi e a fidanzarsi le cose migliorino. Le liti sono all’origine del giorno così come i confronti e le discussioni magari su banalità che nella vita di tutti i giorni mai si sarebbero intavolate. Mariavittoria Minghetti sta affrontando una crisi profonda con Tommaso Franchi: c’è stata una lite furibonda nelle ultime ore molto criticata e discussa sui socia, ma ora sembra che il ragazzo abbia deciso di fare un passo avanti verso la pace e il sotterramento dell’ascia di guerra.

La ragazza si è confidata con Jessica sulla lite con Tommaso quando lui, sentendo tutto, ha deciso di buttarla sul ridere facendo una metafora ittica: si è paragonato a un pesce che viene attirato dal margine e quindi catturato all’amo. Finalmente la concorrente si è sciolta in un paio di risate che hanno allentato la tensione che si è creata nelle ultime ore.

Mariavittoria e Tommaso supereranno la crisi? Le parole di Jessica Morlacchi

A remare a favore di Mariavittoria e il giovane è rimasta Jessica Morlacchi che quando ha ascoltato la metafora ittica ha commentato: “Ma come fai a litigarci? Uno che fa una metafora del genere me lo sposerei”. Peccato che la calma sia durata poco perché poi l’acqua si è fatta di nuovo agitata quando Mariavittoria si è messa a criticare Lorenzo Spolverato.

“Non si dicono certe parole se gli vuoi bene”, così Tommaso Franchi ha cercato di difendere il suo amico Lorenzo, che non sta passando una bella settimana da quando ha concluso ufficialmente la sua relazione con Shaila. Lorenzo ha accusato la fidanzata dell’idraulico di essere falsa e questo proprio a lei non va giù. La domanda sorge spontanea: riuscirà la coppia a superare questo momento di crisi oppure sono destinati a lasciarsi? Stasera magari Alfonso Signorini vorrà vederci chiaro in puntata.

