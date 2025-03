Mariavittoria stratega? Ecco perché avrebbe chiuso con Lorenzo: c’entrerebbe la bella Zeudi…

Mariavittoria si è allontanata da Tommaso perché attratta da Zeudi? Grandi cambiamenti al Grande Fratello in queste ultime ore, tra rotture inaspettate e delusioni d’amore. E’ il caso di Mariavittoria, che avrebbe deciso di chiudere la sua storia con Tommaso perché sfinita dai continui litigi. Questa è la versione ufficiale della ragazza, ma su alcuni articoli web prende campo una curiosa teoria secondo la quale Mariavittoria avrebbe lasciato il ragazzo perché attratta da Zeudi.

In realtà, in questo strambo scenario sono presenti diversi intrecci, perché la gieffina in principio era gelosa della coinquilina, nel momento in cui era stato Lorenzo ad avvicinarsi a lei. In molti ricordano le discussioni tra Mariavittoria e il fidanzato, il quale aveva puntato il dito contro la compagna, accusandola di essere gelosa e possessiva.

Mariavittoria è davvero attratta da Zeudi di Palma? La curiosa teoria dei fan al Grande Fratello

Ora però in molti sottolineano la curiosa vicinanza di Mariavittoria a Zeudi, coi fan che apprezzano e pongono l’attenzione sul feeling venutosi a creare durante la festa in casa di sabato scorso. Oltretutto nelle scorse ore Mariavittoria si è sbilanciata sulla compagna di avventure, facendo degli apprezzamenti fisici ed estetici a Zeudi, dando adito ad ulteriori suggestioni.

Insomma, nella casa del Grande Fratello non ci si annoia mai e dopo la rottura tra Mariavittoria e Lorenzo c’è chi sogna qualcosa di concreto con Zeudi. Semplice fantasia e suggestione oppure uno scenario possibile? Più probabile la seconda opzione, ma non mettiamo paletti di alcun tipo, d’altronde il Grande Fratello ci ha sempre riservato grandi sorprese. Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni, con la finale sempre più vicina.

