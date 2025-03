Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la 37esima puntata del Grande Fratello, tra le varie cose c’è stato un confrotno tra MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi durante il quale Beatrice Luzzi non ha risparmiato dure critiche alla gieffina. La relazione tra i due gieffini è sempre stata caratterizzata da alti e bassi e gli ultimi giorni nella casa più spiata d’Italia non sono stati affatto sereni. I due hanno litigato in modo animato dopo la scorsa puntata, lei in preda alla rabbia ha detto al fidanzato che non la difende mai, lui in lacrime le ha detto che lo tratta sempre come un cane.

Shaila Gatta, chi è ex fidanzato Alessandro Rizzo? "Violenza psicologica"/ "Io vittima per 5 anni"

Durante la diretta di ieri Alfonso Signorini ha messo l’uno di fronte all’altra per cercare di fare un po’ di ordine nel loro rapporto. Tommaso Franchi visibilmente amareggiato ha ammesso che spesso le parole di MariaVittoria lo feriscono. I loro litigi sono spesso troppo accesi e il più delle volte lei urla e lui non trattiene le lacrime. La gieffina al conduttore ha detto che nelle litigate sono incompatibili.

Alessandro Rizzo, l'ex fidanzato di Shaila Gatta replica alle accuse in diretta al GF/ "Mi vergogno..."

Beatrice Luzzi difende Tommaso e bacchetta MariaVittoria Minghetti al Grande Fratello

Durante il confronto tra MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi il conduttore ha chiesto il parere delle due opinioniste e non appena è stato il turno di Beatrice Luzzi non ha risparmiato dure critiche alla gieffina. Alla dottoressa ha detto di aver sentito una cosa un po’ stridente quando ha detto che il fidanzato non la protegge. Con il suo solito modo tagliente le ha detto: “Ma ti rendi conto che senza Tommaso tu non avresti saputo come affrontare questi cinque mesi? Devi essergli davvero molto grata, sarebbe stato molto difficile per te”.

Mattia Fumagalli torna al GF e riabbraccia Javier Martinez dopo l'eliminazione/ "L'ultimo mio desiderio!"

L’opinionista ha anche svelato un dettaglio della scorsa puntata che ha stupito non poco la gieffina, queste le sue parole: “Ha fatto il segno a Mattia di salvarti e tu l’hai rimproverato di non averti difeso in puntata. E manco te l’ha detto lui”. MariaVittoria Minghetti ha dato subito ragione a Beatrice Luzzi e ci ha tenuto a precisare che lei è molto grata a Tommaso per tutto quello che fa nei suoi confronti. Riferendosi poi alle accuse che ha lanciato al fidanzato ha detto di aver detto quelle cose solo per rabbia.