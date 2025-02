Scoppia una nuova lite al Grande Fratello e stavolta la protagonista è Mariavittoria Minghetti. Le tensioni continuano nella casa e dopo un piccolo momento di pace e distensione tutto sembra essere crollato di nuovo. A fare da sfondo al diverbio è stata Shaila Gatta che in modo decisamente provocatorio ha voluto porre alcune domande alla sua coinquilina dopo aver avuto dei seri dubbi suoi suoi atteggiamenti. Così, ha voluto approfittare dell’aperitivo per chiarire qualcosa con lei.

A quel punto si è inserito anche Lorenzo nella discussione. Shaila e il fidanzato, hanno rimproverato a Mariavittoria il fatto di esporsi troppo poco nelle situazioni scomode della casa e lei si è giustificata dicendo di voler evitare proprio per non continuare a creare tensioni nel reality. Ma questo agli Shailenzo non è affatto piaciuto. “Io preferisco espormi” ha detto Spolverato, sottolineando che lui in determinate occasioni non vuole stare zitto e che lei avrebbe dovuto fare la stessa cosa. “Io espongo nel momento in cui la cosa riguarda me“, ribatte lei, infastidita dall’atteggiamento dei due, che prima erano suoi amici.

Mariavittoria, discussione con Shaila e Lorenzo al GF: “Non hanno nessuno con cui litigare”

Dopo poche ore dalla discussione Mariavittoria è scoppiata in lacrime in giardino e Helena Prestes si è accorta di come stava ed è corsa a consolarla. “Sono tutti contro di me”, ha detto la fidanzata di Tommaso Franchi delusa da quanto successo. Poco prima, a tavola, Shaila Gatta le si era avvicinata precisando che quella di lei e Lorenzo non era una critica ma era solo una domanda per capire come mai lei preferisse non esporsi quasi mai.

Eppure Mariavittoria non ci sta, se la prende e si sente attaccata dai suoi amici. “Invece di guardare noi come critici, perché non ci guardi come persone che ti vogliono bene?”, le spiega di nuovo Shaila Gatta, mentre Lorenzo non si dimostra così accogliente e se ne va, dicendo a tutti di non aver voglia di parlare. “Mi sono tutti contro perché non hanno più nessuno con cui litigare e se la prendono con me“, dice la ragazza in lacrime. Helena Prestes, corsa da lei, precisa di non volersi immischiare: “Vorrei difenderti ma se lo faccio io sai il casino che si scatenerà“, le dice, alzandosi e andando via.

