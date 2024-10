Nuovi intrecci al Grande Fratello! Stavolta durante la diretta è entrata in scena anche Mariavittoria nella presunta coppia formata da Shaila Gatta e Javier Martinez. Negli scorsi giorni è nato il cosiddetto “orecchino-gate”, un caso a tutti gli effetti che ha coinvolto gli inquilini della casa, i quali hanno sospettato che Mariavittoria abbia fatto una mossa per conquistare Javier, ma facciamo un passo indietro. Durante la puntata del 30 settembre 2024, Shaila Gatta si è mostrata molto distante nei confronti di Javier Martinez, nei confronti del quale ha ammesso di provare un interesse.

Molti, come abbiamo visto nella scorsa diretta del Grande Fratello, hanno sospettato che Shaila Gatta sia segretamente interessata a Lorenzo Spolverato e che la figura di Javier sia invece solo una pedina per far ingelosire il ragazzo. In effetti, durante il tango organizzato da Alfonso Signorini durante la puntata di giovedì 3 ottobre, Lorenzo e Shaila hanno mostrato una forte passione danzando insieme in modo incredibilmente complice, alimentando così i sospetti del pubblico del Grande Fratello che è convinto che tra i due ci sia qualcosa.

Oggi, durante la diretta del Grande Fratello anche Mariavittoria è entrata a far parte della storia tra Shaila Gatta e Javier con quello che è stato soprannominato “orecchino-gate”, di cosa si tratta? Sembra che il medico abbia volutamente lasciato uno dei suoi orecchini nel letto di Javier, ex tronista di Uomini e Donne e pallavolista argentino. Lui, appena ha trovato il gioiello si è rivolto subito a Shaila, pensando fosse il suo! Peccato che l’orecchino era di Mariavittoria, la quale ancora non si capacita di come sia potuto succedere. Da qui si è scatenato un piccolo episodio di gelosia, con Shaila che ha risposto subito che ognuno è libero di fare quello che vuole dopo che lei, ironicamente le ha detto di volerle rubare il fidanzato.

Al Grande Fratello 2024 i misteri non smettono mai, ma chi avrebbe mai pensato che un orecchino sarebbe stato al centro delle polemiche tra i concorrenti? Alfonso Signorini ha però voluto chiarire tutto in puntata, interpellando Mariavittoria che ha risposto di non sapere come quel gioiello sia finito nel letto di Javier. Luca Calvani del Grande Fratello ha detto che il medico estetico è molto manesca quando si spoglia e si cambia, gettando vestiti a destra e manca, elemento che probabilmente ha fatto volare l’orecchino in un letto degli inquilini. Sarà davvero così?