Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: la crisi al Grande Fratello

Al Grande Fratello, nella puntata di questa sera, il primo scottante tema riguarda la crisi tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi esplosa negli ultimi giorni. A scatenare le tensioni è stata la recente festa per i 6 mesi dall’inizio dell’edizione, ma soprattutto il bagno in vasca della dottoressa con Zeudi; a farlo infuriare non è tanto il gesto in sé, quando la promessa della fidanzata di non alimentare inutili fuochi di paglia con comportamenti che potrebbero ledere la loro relazione.

“A Mariavittoria non piacciono le donne. Lei mi disse sotto le coperte di tutelarci e non alimentare questo fuoco di paglia, lo avevamo deciso insieme“, confessa il ragazzo. La dottoressa però puntualizza: “Io ho detto che non nego la possibilità che possa piacermi una donna perché sono mentalmente abbastanza aperta. Ho detto che non mi è mai successo di essere interessata a una donna, ma in futuro chissà. E con Zeudi è esattamente questo“.

Mariavittoria 'appesantita' da Tommaso: "Vorrei un po' più di leggerezza"

Zeudi Di Palma, sentitasi presa in causa, prende le distanze dalla versione di Tommaso Franchi e sottolinea che il momento in vasca con Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello era frutto di un gioco: “Per me è follia quello che sta dicendo Tommaso, è stata una cosa di amicizia, era tutto basato sul gioco. Sono entrata nella vasca vestita proprio per evitare problemi del genere“. La crisi nella coppia sembra profonda, e l’idraulico ammette: “Ho capito che Mariavittoria è ferita. Io non credevo che arrivasse al punto da dovermi per forza lasciare“.

In molti, tra Casa e studio, sottolineano le eccessive pressioni di Tommaso verso Mariavittoria, ma lui si difende: “Non le faccio pressing, mi ero innervosito perché mi dice di non fare la cosa e poi è la prima a farla“. A quel punto, a domanda secca di Alfonso Signorini se secondo lei Tommaso appesantisce la relazione con il suo carattere, Mariavittoria ammette: “Sì, Tommaso appesantisce la relazione, un po’ subisco questa pesantezza e vorrei un po’ più di leggerezza. Poi sicuramente anche io non sono facile da sopportare“.