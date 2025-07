Mariavittoria Minghetti travolta dai fan: “Pagano la visita solo per chiedermi di Tommaso!”. Lei li smaschera con ironia.

Mariavittoria Minghetti è uscita dal Grande Fratello con Tommaso Franchi ma nessuno dei due mostra sui social le immagini della loro vita privata. L’ex gieffina condivide prevalentemente foto del suo lavoro e della sua quotidianità come medico, ma i fan vorrebbero scoprire qualcosa in più sulla relazione con il fidanzato.

Il problema è che nell’ultimo periodo la curiosità dei follower della coppia è aumentata talmente tanto che si stanno verificando episodi davvero particolari. Mariavittoria Minghetti, conosciuta da molti come Mavi, ha rilasciato un’intervista a Book4Beauty spiegando cos’è successo nello studio medico in cui lavora e le sue dichiarazioni hanno lasciato tutti senza parole.

Mariavittoria Minghetti mette le prime visite a pagamento

“In realtà a me si presentano solo per fare una foto. Pagano la visita solo per farsi una foto e per sapere se sono ancora fidanzata”, ha detto Mariavittoria Minghetti, “Questa è la domanda ricorrente. Mi fanno le domande sul Grande Fratello, su Tommaso, sulla mia vita adesso. Però, a parte questo, magari il trattamento non se lo vogliono neanche fare. Infatti abbiamo messo le visite a pagamento. Scusate!”. In poche parole molti fan sono spinti da talmente tanta curiosità che prenotano una visita nel suo studio medico solo per farle delle domande sulla sua relazione con Tommaso Franchi e pagano pure la visita.

Tutto questo non piace affatto a Tommaso che sin da quando è uscito con Mariavittoria Minghetti dalla casa del Grande Fratello non ha mai voluto dare in pasto al mondo dello spettacolo il suo rapporto con la fidanzata, preferendo mantenere riservatezza intorno alla sua vita. Intanto l’ex gieffina sta approfittando della cosa e ha deciso di far pagare a tutti anche la prima visita di consulenza.