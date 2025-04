Scontro social tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice. Cosa sta succedendo? Ebbene, a due settimane dalla fine del Grande Fratello, le tensioni tra gli ex concorrenti sembrano più vive che mai. Lontani dalla Casa più spiata d’Italia, gli ex coinquilini hanno ormai scelto i social come “campo di battaglia”, usandoli per lanciare frecciatine o togliersi sassolini dalle scarpe. A tal proposito, poche ore fa, una mossa social ha scatenato una polemica sul web e, soprattutto, tra i fan dei “Tommavi“, ovvero i sostenitori della coppia formata da Mariavittoria e Tommaso Franchi.

Dopo aver pubblicato un post insieme alla fidanzata Chiara Cainelli – in cui parlava di “destino” riferendosi al loro incontro e citando anche il Tugurio – alcuni utenti hanno commentato tirando in ballo il flirt tra Alfonso e Mariavittoria, avvenuto proprio in Tugurio. Secondo loro, Alfonso si sarebbe “accontentato” di Chiara dopo il fidanzamento ufficiale di Mariavittoria con Tommaso. Al che, D’Apice non è riuscito a restare in silenzio, mettendo “mi piace” alla replica di un seguace, nella quale si legge: “Ma che GF hai visto? Era Mavi che sbavava dietro ad Alfonso, solo che non ha avuto le pa**e per lasciare Tommaso”.

Ci siamo emozionati (non si riferisce mai a quella cosa) pic.twitter.com/UNe15B4N2N — M🌪️ (@mettiuxdvr) April 12, 2025

Mariavittoria Minghetti risponde alla stoccata di Alfonso D’Apice: lo scontro social

La mossa social di Alfonso non è passata inosservata a Mariavittoria, che ha deciso di rispondere in maniera velata sul suo profilo Instagram. La dottoressa ha infatti messo mi piace ad un video creato dai fan contro Alfonso, dove viene messo in risalto Tommaso Franchi rispetto al napoletano. Non solo, poco dopo il gesto dell’ex coinquilino, Mariavittoria ha pubblicato una storia di una chat Whatsapp con scritto: “Un caro saluto”. Insomma, anche senza fare riferimenti espliciti, in molti hanno subito interpretato il messaggio come una frecciatina ad Alfonso, soprattutto considerando il tempismo sospetto.

D’altro canto, invece, Tommaso ha deciso di restare in silenzio e non replicare alla provocazione dell’ex gieffino. Ad ogni modo, da quando è finito il Grande Fratello, Alfonso è finito più volte al centro delle polemiche, attirando le critiche di numerosi fan del programma. Prima si sarebbe intromesso nella rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, spronando la ballerina a lasciarlo e convincendo anche la fidanzata, Chiara Cainelli, a togliere il segui su Instagram al modello. Ora, invece, ha fatto infuriare i fan dei “Tommavi“, che lo hanno sommerso di commenti negativi.