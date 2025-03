Mariavittoria Minghetti dura con Beatrice Luzzi

Mariavittoria Minghetti, dopo essersi salvata al televoto per l’eliminazione, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, si è raccontata parlando dei problemi alimentari con cui convive da tempo e che sta affrontando anche nella Casa. “È una lotta che faccio con me stessa, volevo sempre sentirmi all’altezza. È come se dovessi raggiungere degli standard interni, molto alti. Avevo un controllo maniacale sul mangiare in un determinato modo, dover avere una determinata misura. Quindi è nato tutto come una sorta di ipercontrollo su tutto, che poi si è trasformato in un ipercontrollo sul cibo”, ha detto Mariavittoria.

“Un dover raggiungere anche un determinato peso. Io mi ricordo che addirittura mi ero comprata una maglietta, l’avevo messa in una busta e avevo detto: “Questa me la metterò quando raggiungerò quel peso”. Mi ha aiutata la terapia e la sto continuando ancora oggi. Ancora ho un rapporto conflittuale con il cibo, soprattutto qui dentro”, ha aggiunto.

Mariavittoria Minghetti e il commento di Beatrice Luzzi

Dopo aver ascoltato le parole di Mariavittoria Minghetti, Beatrice Luzzi ha commentato il tutto così: “Io penso che il cuore della questione sia sentirsi liberi di essere sé stessi, anche di essere gelosi quando si è gelosi. Dillo, ‘sono gelosa’, dillo!”.

Le parole dell’opinionista non sono affatto piaciute a Mariavittoria che, nel post puntata, parlando con Jessica, Stefania, Helena, Tommaso e Javier, si è lasciata andare ad un amaro sfogo: “Ma il suo commento? Stavamo parlando di un argomento così delicato e complicato. Cosa c’entrava dirmi quella cosa? Lei è tanto una donna intelligente, acculturata, brava e sveglia… Non c’entrava nulla la gelosia in quel momento, anzi con quello che ha detto l’ha rovinato del tutto il momento. Poteva dire tutto, ma la gelosia non c’entrava in quel contesto”.

