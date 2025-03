Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta: dall’amicizia alla vecchia rivalità

Mariavittoria Minghetti è stata tra le protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello. Oltre ad aver superato il televoto e aver parlato della relazione con Tommaso Franchi che continua ad avere vari alti e bassi, è stata al centro di un durissimo scontro con Chiara Cainelli durante il quale è stata difesa da Jessica Morlacchi che si è scagliata contro Chiara definendola “profumiera” alludendo alle sue capacità seduttive.

Dopo lo scontro con Chiara, Mariavittoria ha avuto anche la possibilità di raccontarsi soffermandosi sui problemi con il cibo con cui convive da anni e con i quali sta facendo i conti anche nella casa del Grande Fratello. Al termine della puntata, Mariavittoria è tornata sull’argomento scagliandosi contro Beatrice Luzzi che le avrebbe rovinato il momento con un commento che ha definito fuori luogo. Parlandone, poi, con gli altri concorrenti, la Minghetti si è scagliata anche contro Shaila Gatta con cui l’amicizia sembra essere giunta ai titoli di coda.

Lo sfogo di Mariavittoria Minghetti contro Shaila Gatta

Dopo la puntata, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi e Stefania Orlando si sono ritrovati intorno al tavolo per cenare. Tra un commento e un altro sulla puntata, Helena ha detto a Mariavittoria che le è piaciuto ascoltare la sua storia. Un commento che ha fornito l’assist a Jessica Morlacchi e Stefania Orlando per affossare Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Chiara Cainelli.

Jessica e Stefania, in particolare, hanno attaccato Lorenzo, Shaila e Chiasra accusandoli di non essersi interessati alla storia di Mariavittoria da cui, tuttavia, poco prima, avevano ascoltato parole durissime nei loro confronti. Tra tutti, però, la Minghetti si è soffermata su Shaila, rea di aver scambiato qualche chiacchiera con Chiara durante il racconto. “Meno male che mi vuole bene”, ha detto Mariavittoria che, però, per tutta la settimana, ha criticato duramente l’altro gruppo.

