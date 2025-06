Mariavittoria Minghetti: la verità sulla presunta crisi con Tommaso Franchi. Ecco cos'ha detto l'ex gieffina sui social.

Cosa c’è di vero sulla crisi tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al Grande Fratello? Nelle ultime settimane si è fatto strada il rumor sulla rottura, dato che chi li seguiva con tanta attenzione dopo la fine del reality di Canale 5, si è reso conto della mancanza di foto e di like sui social, spesso segni che qualcosa non è andato per il verso giusto. A rispondere ai dubbi dei fan è stata proprio Mariavittoria che ha rotto il silenzio rispondendo ad Amedeo Venza.

Nunzio Stancampiano al Grande Fratello 2025?/ L'ex naufrago: "Sono pronto, ecco cosa porterei nella casa..."

“Ma totalmente fake“, ha detto l’ex gieffina, “Ci sono stata 47 minuti in videochiamata che stava al fiume”. Una smentita, che come ha precisato l’esperto di gossip, è arrivata direttamente dalla fidanzata. Lei, che da quando è entrata al Grande Fratello ha riscosso un enorme successo, non si è mai tirata indietro nel dire la verità e si è sempre mostrata sincera con tutti, soprattutto con il pubblico. Nel frattempo, Mariavittoria Minghetti utilizza i social come tutti i concorrenti usciti dal reality.

Perla Vatiero, Greta Rossetti, Francesca Sorrentino in yacht con calciatore noto/ Ecco di chi si tratterebbe

Mariavittoria Mighetti e Tommaso Franchi, finalmente la verità sulla presunta rottura

Per quanto riguarda Tommaso Franchi, invece, si sa che non è molto avvezzo ai social e alla popolarità, e una volta terminato il Grande Fratello ha preferito rimanere riservato proprio come faceva prima. I suoi silenzi e le mancate foto di coppia con la fidanzata sono state spesso oggetto di dubbi, dato che spesso i fan si aspettano di seguire giornalmente i concorrenti innamorati. Fortunatamente, è arrivata la smentita sulla rottura quindi possiamo dirlo forte e chiaro: Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi non sono in crisi, ma la loro storia procede a gonfie vele.