Anche se il Grande Fratello sta volgendo al termine, continuano i colpi di scena all’interno della casa. Uno tra questi, il confronto tra Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta che nell’ultimo periodo si erano divise e avevano avuto scontri non da poco. Le due si sono ritrovate insieme e hanno iniziato a discutere in modo pacifico sulla finale del programma e su Lorenzo Spolverato. Il loro faccia a faccia le ha portate a confrontarsi sui relativi fidanzati e il rapporto che hanno intrattenuto con loro. Ecco cosa si sono dette.

Mariavittoria ha tenuto a spiegare a Shaila Gatta i motivi secondo cui lei non è in finale al Grande Fratello. Secondo lei il motivo è stato il fatto che si sia concentrata molto poco su sè stessa. Allo stesso tempo, tiene a dirle che non si deve pentire di quello che è successo con Lorenzo Spolverato, perchè proprio grazie a quella relazione è uscito il suo modo di amare e quanto sia in grado di dare in una storia d’amore. “Io ho imparato tanto di te grazie a quello che hai fatto per Lorenzo”, le dice Mariavittoria, mentre Shaila sembra essere felice di questo riavvicinamento.

Shaila Gatta, durante il confronto con Mariavittoria Minghetti racconta di aver litigato ancora una volta con Lorenzo la sera precedente. Una lite nata dal fatto che lei aveva consigliato al medico di lasciare Tommaso Franchi, cosa che il modello milanese non ha preso di buon grado. La ballerina spiega di sentirsi ancora innamorata dell’ex fidanzato, ma che sta imparando a non farsi prendere emotivamente come invece era successo fino a poco tempo fa. Allo stesso tempo, Mariavittoria Minghetti si confida dicendo di essere al limite e di non riuscire più a sopportare il fatto di stare nella casa del GF. Riusciranno le due a tornare amiche in questi pochi giorni che restano?