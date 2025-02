Mariavittoria Minghetti in crisi per Tommaso Franchi: “Con lui non sto in pace“

Non sono stati giorni semplici per Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, ancor più dopo la rivelazione bomba di Alfonso D’Apice durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Il rapporto di coppia è andato in crisi e, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, la dottoressa nelle ultime ore si è confidata tra le lacrime con Giglio e Maxime Mbanda sulla situazione venutasi a creare. “Siamo stanchi di fare battaglie che sono pure inutili – ammette sconfortata – l’unica persona con cui voglio stare in pace e di cui ho realmente bisogno è Tommy, ma non sto in pace neanche con lui. Della puntata non me ne fregava niente, fosse stato per me avrei preso Tommaso a parte e gli avrei detto ‘parliamo’“.

Stefania Orlando ripensa all’ex marito Simone Gianlorenzi/ “Unica persona di cui mi fido”

Nelle ultime ore, però, è arrivato anche il tanto atteso confronto. In un’altra clip, infatti, si vede la coppia appartata in giardino per un chiarimento, con l’idraulico demoralizzato che ammette: “Se devo essere io la causa della tua tristezza…“. Lei nega questo, lui spiega di essersi voluto isolare per ritrovare tranquillità: “Volevo stare da solo per stare in pace“. Lei, però, ammette amareggiata: “Mi spiace che la pace la devi cercare fuori da me“.

Luca Calvani lancia la bomba: "Ecco chi finge al Grande Fratello"/ "Lorenzo Spolverato vincitore? Penso che…"

Mariavittoria e Tommaso a confronto al Grande Fratello: “So che sei innamorata di me“

Tommaso Franchi ammette che al fianco di Mariavittoria Minghetti nell’ultimo periodo ha perso un po’ di tranquillità, dopo gli ultimi accadimenti al Grande Fratello: “Eri tutto, boccata d’aria, porto sicuro, ora sei tutto fuorché boccata d’aria“. La concorrente a quel punto riflette sul loro rapporto: “Sto pensando che forse non possiamo stare insieme qua dentro. Perché ti faccio del male, perché ogni volta finiamo a litigare. Io non voglio appesantirti, voglio che quest’ultimo mese te lo godi il più possibile. Non voglio farti stare male, come faccio?“.

Maria Teresa Ruta confessa al Grande Fratello: "Non ho mai avuto un'amica del cuore"/ "Ero sempre da sola…"

Tommaso a quel punto la affronta occhi negli occhi, ribadendo che il sentimento rimane nonostante il periodo di crisi: “Io voglio il tuo amore, non l’hai capito?“. Lei conferma di essere innamorata di lui, ma aggiunge: “Ogni volta mi devo sentire come se la fiducia venisse minata, mi sono sentita attaccata su più fronti“. L’idraulico ammette di essersi spesso sentito dato per scontato da lei, poi aggiunge: “Io lo so che sei innamorata di me. So anche che tutto il tuo malcontento e il fatto di mettermi in secondo piano dipende dalla Casa“. Fuori dal reality, secondo lui, le cose potrebbero migliorare; dopo un confronto e alcune incertezze, la coppia alla fine si scambia un bacio che potrebbe essere indizio di una pace finalmente ritrovata.