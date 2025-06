Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: crisi dopo il Grande fratello?

Non solo Helena Prestes e Javier Martinez! Nelle scorse ore, alcuni movimenti social, hanno messo in allarme i fan di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. L’idraulico di Siena e la dottoressa, dopo aver avuto una storia nella casa del Grande Fratello vissuta tra alti e bassi, fuori dalla Casa, si sono staccati dai social vivendosi con molta discrezione. Mariavittoria e Tommaso, infatti, in questi due mesi fuori dalla Casa, hanno trascorso tantissimo tempo insieme mostrandosi molto uniti e felici. Tuttavia, nelle scorse ore, alcuni movimenti social di Tommaso Franchi hanno scatenato il web.

Tommaso, a quanto pare, avrebbe prima bloccato Mariavittoria su Instagram e poi cancellato tutti i post di coppia. Due gesti che non sono passati inosservati ai fan che hanno monitorato tutta la situazione controllando tutto ciò che è accaduto in piena notte.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: crisi rientrata

Dopo aver bloccato e tolto i post di coppia, Tommaso Franchi è tornato sui suoi passi sbloccando la Minghetti, ricominciando a seguirla e facendo ricomparire sui social i post di coppia. Dall’altra parte, Mariavittoria, dopo aver smesso di seguire Tommaso, ha ricominciato a seguirlo in piena notte. Crisi rientrata, dunque, tra Mariavittoria e Tommaso?

Tra Tommaso e Mariavittoria, dunque, la crisi sembrerebbe essere rientrata. Su X, tuttavia, i fan non hanno apprezzato le mosse social della coppia: convinti che si sia trattato solo di un litigio, simile a quelli che avevano in casa augurandosi che, in futuro, in caso di nuovo litigio, non ci siano più tali mosse social.