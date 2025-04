Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sempre più innamorati dopo la fine del Grande Fratello. I due ex gieffini hanno avuto una relazione tanto amata quanto discussa dentro la Casa più spiata d’Italia, conquistando migliaia di fan. Nonostante le numerose liti, alla fine è stato l’amore a prevalere e i “Tommavi” hanno deciso di continuare a vedersi anche fuori dal reality. E, a giudicare dai primi indizi social, le cose sembrano andare a gonfie vele. Subito dopo la finale del GF – dove Mariavittoria si è classificata al sesto posto – i due hanno passato i primi giorni di “libertà” insieme a Roma, dove Tommaso ha avuto modo di conoscere il ‘mondo’ della fidanzata.

Lorenzo Spolverato pentito dopo la rottura con Shaila Gatta? La presunta dedica/ "Non riesco a perdonarmi"

Dopo alcuni giorni trascorsi separati, adesso è stata la dottoressa a raggiungere Tommaso a Siena, per conoscere meglio la sua città e la sua quotidianità. Negli ultimi giorni, i due hanno condiviso diverse foto e video insieme mentre esplorano la località toscana e si godono questi primi momenti, scatenando l’entusiasmo del loro fandom. Tuttavia, c’è stato uno scatto in particolare che ha catturato l’attenzione del web. Di cosa si tratta? Poche ore fa, Tommaso ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede Mariavittoria camminare in un cimitero.

Helena Prestes condivide indirizzo per ricevere i regali dai fan: è polemica/ Nuovo caso sui fandom del GF

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: come procede la storia fuori dal Grande Fratello

Lo scatto di Mariavittoria Minghetti al cimitero condiviso da Tommaso Franchi ha fatto il giro dei social, scatenando diverse domande da parte degli utenti. Difatti, in molti si sono chiesti il motivo per cui l’idraulico abbia deciso di condividere una foto del genere, tra chi ha provato a darsi una spiegazione e chi, invece, ha criticato apertamente il gesto, definendolo innecessario e addirittura fuori luogo. Ad ogni modo, ci hanno pensato poi fan dei “Tommavi” a placare la polemica e spiegare meglio la situazione: Tommaso avrebbe deciso di portare la fidanzata a visitare la tomba di suo nonno, al quale il 24enne era legatissimo.

Javier Martinez: "Helena Prestes è la donna della mia vita. E per i figli..."/ Poi lancia una stoccata

A quanto pare, già durante la permanenza nella Casa, Tommaso aveva espresso il desiderio di far visita a suo nonno insieme a Mariavittoria, per farle conoscere un pezzo importante della sua vita. Per questo motivo, essendo un momento particolarmente significativo ed emozionante per lui, l’idraulico avrebbe deciso di condividerlo pubblicamente, scattando una foto per immortalare il tutto. Ad ogni modo, al di là di questa breve polemica, i due continuano a godersi la loro relazione lontano dalle telecamere, apparendo sempre più complici e innamorati.