Mariavittoria Minghetti e Tommaso franchi: nuova lite al Grande Fratello

Dopo una giornata trascorsi tra baci e abbracci, tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi qualcosa si rompe. Tutto accade mentre sono in giardino quando, la dottoressa, improvvisamente, si alza e raggiunge la camera da letto intrufolandosi sotto le coperte. Il fastidio di Mariavittoria viene prontamente percepito da Tommaso che, tuttavia, non capendone il motivo, decide di raggiungerla per chiederle spiegazioni. Ignaro del perché la fdianzata si sia improvvisamente infastidita, l’idraulico senese prova ad indagare per saperne di più.

Shaila Gatta su Helena Prestes al Grande Fratello: "Il passato difficile non la giustifica"/ "Usa la gente"

Nonostante le domande e l’insistenza di Tommaso, tuttavia, Mariavittoria sembra intenzionata a non svelare le cause del suo fastidio per evitare una nuova discussione. Il Franchi, tuttavia, non ci sta a restare nell’oblio e insiste riuscendo a far ammettere alla Minghetti che si è infastidita a causa di un’espressione fatta da Tommaso.

Lorenzo si confida con Chiara al Grande Fratello: "Shaila non ha rispettato i miei tempi"/ Fan furiosi

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: le incomprensioni continuano

Incalzata dal fidanzato, Mariavittoria ammette di essere stata ferita da un’espressione fatta da Tommaso mentre erano fuori in giardino. Il Franchi prova a capire cosa abbia potuto fare ma ammette di non riuscire a comprenderlo. “Che faccia ti ho fatto? Non ho fatto niente. Che faccia ho fatto?“, chiede Tommaso. “Se mi chiedi che faccia ho fatto vuol dire che hai la coda di paglia“, replica Mariavittoria. “Stai scherzando? La stai rigirando come ti pare“, si difende Tommaso. “Mi ha dato fastidio che, mentre ti baciavo, ti sei alzata e sei andata via. E’ una cosa che fai spesso e sei andata via”, dice ancora Tommaso.

Grande Fratello, Marina La Rosa smonta Beatrice Luzzi: "Logorata da gelosia e invidia"/ La replica di lei

“Meglio che ti allontani da me”, dice poi Mariavittoria che chiede di restare da sola. Tommaso non riesce a comprendere l’atteggiamento della fidanzata e le dice che sta fraintendendo tutto perché lui le ha chiesto semplicemente se le avesse dato fastidio qualcosa in particolare.