La crisi tra Mariavittoria Minghettti e Tommaso Franchi ha sconvolto le vite di coloro che tifano per la coppia da quando si è formata nella casa del Grande Fratello. Si sa, quest’anno le ship sono tante così come lo sono anche i fandom che sui social si divertono a commentare quello che succede oltre a organizzarsi per salvare quello o quell’altra persona.

Per colpa di Zeudi Di Palma, che aveva promesso di mettersi tra la coppia, quest’ultima ha pesantemente litigato fino a quando la ragazza non ha deciso di lasciare l’idraulico, che è andato completamente in crisi, piangendo e cercando di capire cosa abbia fatto di male.

Mariavittoria Minghetti farà pace con Tommaso Franchi stasera al GF?

Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello dove Alfonso Signorini vorrà vederci chiaro su Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, che dopo un periodo di pace, si sono dati battaglia in queste ultime ore. Ma perché? Cos’è successo di preciso? Tutto è nato durante la festa degli scorsi giorni quando Mariavittoria si è messa nella vasca insieme a Zeudi e Helena e lui ha dato fastidio.

È vero, a Tommaso ha dato fastidio vedere la sua ragazza nella stessa vasca con Zeudi, considerando che spesso è attratta dalle donne, ma a Mariavittoria ha dato ancora più fastidio la crescente intesa tra lui e l’ex Miss Italia, anche se aveva detto che non si sarebbe mai messa in mezzo a loro, così come non vuole farlo con Helena Prestes e Javier Martinez. Tra i due c’è stata una pesante lite, apparentemente sembrava che potessero chiarirsi, ma poi alla fine la ragazza ha sbottato dicendogli che proprio non si capiscono. Stasera Alfonso Signorini li metterà nella stessa stanza al fine di capirci qualcosa in più, lui e il grande pubblico.

