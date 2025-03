Intemperie notturne per Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al Grande Fratello; la coppia, che sembrava aver raggiunto una discreta stabilità e sintonia nelle ultime settimane, forse non naviga più in acque tranquille. La scorsa notte lo sottolinea; una lite furibonda che ha determinato un forte distacco per tutte le ore successive, almeno fino a qualche ora fa. Come racconta la pagina ufficiale del reality, i due concorrenti hanno infatti trovato modo di confrontarsi dopo le ruggini recenti, uno scambio di opinioni decisamente più tenue ma che forse non allontana del tutto il rischio di una rottura imminente.

A mettere subito le cose in chiaro è Mariavittoria Minghetti che parte dal tema chiaro per entrambi: a suo dire, il parere di Tommaso Franchi su determinati temi è distante dal suo, circostanza che appunto nelle ultime ore ha raggiunto un picco incandescente. Divergenze che secondo la concorrente non dovrebbero determinare necessariamente la rottura, ma il ragazzo teme: “Non voglio essere lasciata sentendosi dire: ‘Non ti voglio più vedere’, non voglio che questo succeda…”. A cuore aperto Tommaso Franchi che non nasconde i sentimenti e neppure le paure.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, confronto ‘a vuoto’ al Grande Fratello

Diverse questioni sul tavolo: dalle gelosie immotivate di Tommaso Franchi alle recriminazioni del concorrente del Grande Fratello rispetto alle liti recenti con Mariavittoria Minghetti con riferimento a presunte mancanze di spazio. “Se mi dici determinate cose, lasciami almeno la possibilità di starci male”, questo il pensiero del ragazzo che soprattutto nell’ultima lite si è sentito attaccato anche quando sopraffatto da una crisi di pianto.

Il confronto tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi è andato avanti ancora per diversi minuti, entrambi hanno fatto notare delle incongruenze reciproche e in più occasioni sembravano poter riuscire a ristabilire una pace. Ancora una volta però, tutto svanisce perchè nessuno dei due riesce a mettere da parte l’orgoglio: “Non ci capiamo, vedi”, tuona Mariavittoria Minghetti, come rassegnata all’impossibilità di trovare un punto di incontro con Tommaso Franchi. Un’altra coppia al Grande Fratello è davvero prossima al capolinea?

