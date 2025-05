Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi stanno ancora insieme? Cosa si dice sulla coppia uscita dal Grande Fratello in quest’ultima edizione? Amatissimi da tutti, i due hanno dato non poche preoccupazioni ai fan, spaventati di vederli separati dopo il reality di Canale 5. Sui social erano infatti spuntati indizi poco rassicuranti ed erano partite le speculazioni sul loro conto, arrivando addirittura ad alimentare le voci di una crisi irreparabile. Ma andiamo subito a vedere cos’è successo e perchè.

Stefania Orlando demolisce Amanda Lecciso e Iago Garcia: coppia fake?/ La frecciatina scatena il caos

Una volta usciti dalla casa del Grande Fratello, Tommaso e Mariavittoria Minghetti hanno passato tanti giorni insieme come una coppia felice. Eppure dopo un breve periodo di silenzio social i fan della coppia si sono spaventati pensando di vedere la parola fine intorno al loro rapporto. Lui idraulico senese e lei medico estetico, hanno conquistato i telespettatori per la loro spontaneità e leggerezza, soprattutto dopo che hanno deciso di intraprendere insieme una storia d’amore a tutto tondo.

Helena Prestes ha litigato con la sorella Mariana per Javier Martinez?/ Via i segui sui social: dettagli

Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono più innamorati che mai

Si sa che i fan del Grande Fratello vanno subito nel panico dopo che le loro coppie preferite mandano indizi di probabili rotture. Eppure nelle ultime ore è spuntato un gesto social che ha ribaltato le carte in tavola ponendo fine alla schiera di pettegolezzi che hanno visto protagonisti i due ex gieffini. Cos’è successo? Dopo qualche giorno di silenzio, Tommaso Franchi ha finalmente postato diverse foto della fidanzata Mariavittoria Minghetti, con tanto di un commento da parte del senese, il quale ha messo l’emoticon di una mano che saluta, un po’ come dire “tranquilli che va tutto bene”. Insomma, smentita categoricamente la rottura tra l’amatissima coppia del Grande Fratello, che invece continua la sua vita con grande serenità.