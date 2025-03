Scontro di fuoco tra Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma durante la finale del Grande Fratello. Durante la settimana, la dottoressa ha apertamente ammesso di non sopportare la modella, accusandola di essere “furba” e, dunque, una grande giocatrice. Ha ricordato, infatti, come sia stata lei a creare le varie ‘ship’, prima con Helena, poi con Alfonso e ancora con Javier Martinez. Furiosa e stanca, Mariavittoria ha anche invitato tutti i fan di Zeudi a votare contro di lei, perché “non me ne frega niente!” ha tuonato.

Un appello che, in effetti, si è poi avverato, visto che il pubblico ha salvato Chiara al televoto, decretando l’eliminazione di Mariavittoria. Prima di andare via e di conoscere l’esito del voto, la gieffina ha spiegato che tutta la lite ha avuto inizio da una banalità: “Con Zeudi lo scontro è nato da una torta. Stavo provando a cucinare una torta e da lì è scoppiato tutto.”

Zeudi Di Palma replica a Mariavittoria Minghetti: “Fuori di fronte alle invidie vado avanti…”

La Miss Italia ha spiegato che queste rivalità le sta vivendo per la prima volta nella Casa del Grande Fratello, perché fuori ha rapporti totalmente diversi. “Ho pochi amici, più uomini, vedo che ci sono persone un po’ invidiose, ma fuori giro e vado avanti, qui invece non è così. Io faccio anche un po’ timore qui dentro per come ho vissuto e come sono stata.” ha dichiarato. La stessa Zeudi ha esultato quando Signorini ha decretato la vittoria di Chiara al televoto e l’eliminazione di Mariavittoria, che fuori dalla Casa ha trovato sua mamma Maria Teresa, pronta a portarla via con sé.