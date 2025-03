Ieri è stata una puntata intensa del Grande Fratello anche perché si sta avvicinando la finale che si terrà il 31 marzo. Chi vincerà? Alla fine trionferà Zeudi oppure Helena le ruberà la corona? Intanto ieri è stato eliminato Tommaso Franchi, proprio la sera in cui ha litigato e poi chiarito, se così si può dire, con la fidanzata Mariavittoria Minghetti, che proprio oggi in giardino si è lasciato andare allo sconforto insieme a Jessica Morlacchi.

“Se lo meritava meno di tante persone” ha affermato la ragazza dopo l’uscita del suo ragazzo, “mi dispiace per lui. Non capisco perché eliminare lui. Per la litigata della vasca”. A lei sembra impossibile che per una semplice litigata sia stato eliminato, però dimentica che a litigare sono stati in due, anche in maniera pesante, senza contare delle confidenze che ha fatto alla cantante in merito ai momenti cui rimaneva sola nel letto con lui.

Vedendo Mariavittoria Minghetti preda dello sconforto più totale, Shaila Gatta le si è avvicinata per cercare di dirle qualche parola gentile dopo l’eliminazione di Tommaso Franchi: “È capitato male. Forse ha nascosto una parte di sé. Nel bene o nel male la gente se sei sempre tu, o ti ama o di odia. Tu sei sempre tu, Mavi. Lui no. Era molto controllato. Dopo sei mesi tenersi sotto controllo non è facile”.

Dopo, sempre con Jessica, la ragazza non le ha risparmiato delle critiche: “Shaila tanto cara, ma Tommaso è uscito perché si è concentrato sulla relazione? Ma cosa dobbiamo fare in questa casa? Le auguro una bella carriera come psicologa una volta uscita da qua”. Cosa succederà quando la ballerina verrà a conoscenza delle critiche che la ragazza le ha fatto subito dopo il suo tentativo di tirarle su di morale.

