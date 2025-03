Mariavittoria Minghetti è una delle concorrenti più discusse delle ultime settimane dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello. La gieffina, che nella Casa ha trovato anche l’amore tra le braccia di Tommaso Franchi, ha vissuto settimane complicate, soprattutto durante l’ultimo periodo di permanenza nella Casa di Canale 5. Mariavittoria ha così mostrato una parte di se molto fragile e ricca di insicurezze che, in realtà, affonda le radici anche in un passato familiare non sempre facile.

Solo poche settimane fa, Mariavittoria Minghetti rivelava di non essersi mai sentita accettata dai suo genitori, una sensazione che avrebbe fatto sua, non accettandosi a sua volta. “Sono sempre lì che mi analizzo, non mi accetto”, ha raccontato Mariavittoria nel corso di un confessionale al Grande Fratello.

Mariavittoria Minghetti, il difficile rapporto con genitori e fratello e le insicurezze personali

Mariavittoria ha palesato questo suo forte malessere nella Casa, finendo spesso anche a litigare con Tommaso Franchi. L’insicurezza della gieffina, che nella vita è un medico estetico, è stata spesso oggetto di discussione con l’idraulico, che si prodiga per farle comprendere quanto, invece, sia una donna speciale e bellissima. “Quando lui mi chiede se io mi ami, io non riesco a dirmelo”, ha ammesso, tra le lacrime, Mariavittoria in un confessionale al Grande Fratello.

Va detto che, oltre ad un rapporto non semplice con i genitori, Mariavittoria Minghetti vive anche un legame complicato con suo fratello, con il quale pare ci siano dissapori in atto. Proprio quest’ultimo ha deciso di scriverle una lettera che Alfonso Signorini farà recapitare a Mariavittoria nel corso della nuova diretta del Grande Fratello. Come reagirà la gieffina? Riuscirà a superare alcune delle sue insicurezze e problematiche personali?

