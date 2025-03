Ultima puntata del Grande Fratello in onda lunedì 31 marzo che saluterà il pubblico fino a settembre, quando ne andrà in onda un’edizione del tutto nuova, che potrebbe avere delle sorprese stando ad alcune indiscrezioni in merito. Intanto il pubblico è chiamato a votare per scegliere la quinta e ultima finalista: Mariavittoria Minghetti oppure Chiara Cainelli? Chi merita la finale tra le due ragazze?

I fan della fidanzata di Tommaso Franchi non hanno dubbi: è lei che merita di essere la quinta finalista perché è stata “coerente fino alla fine”, si legge sui social, perché quando se n’è andato via l’idraulico invece di andare a fare i salamelecchi a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è rimasta nel suo, parlando con Jessica o con Helena.

Ogni anno ci sono gli outsider al Grande Fratello: personaggi insospettabili che piano piano, senza fare troppo rumore, riescono ad agguantare la finale e a volta pure la vittoria. Non sarà questo il caso di Mariavittoria Minghetti, anche se potrebbe essere lei la quinta finalista, dato che la vittoria pare che se la contenderanno Helena e Zeudi. È stata coerente, la dottoressa, perché non si è alleata con Lorenzo, dopo averci litigato, ma non si può fare a meno di ricordare che l’ironia corre sempre potente sui social.

Secondo alcuni fan Mariavittoria (spiazzata dal fidanzato) “rischia la finale perché nessuno si è accorto di lei”: sotto sotto, senza fare troppe polemiche, potrebbe essere premiata dai telespettatori. Peccato che contro di lei ci sia Chiara Cainelli, che può contare sul fandom che sta appoggiando Zeudi Di Palma, che in tre mesi di trasmissione ha speso quasi cinquantamila euro di aerei, quando avrebbe potuto investirli in qualcosa di molto più serio, etico e costruttivo.