Mariavittoria Minghetti nomina Alfonso D’Apice, lite al Grande Fratello

Durante le nomination al Grande Fratello, nella puntata di questa sera, si è acceso un duro scontro tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice. Scontro partito dalla motivazione della dottoressa, che ha deciso di nominare proprio il coinquilino per aver visto in lui negli ultimi giorni un atteggiamento diverso, meno leggero e più cupo e scontroso, come fatto notare anche da altri gieffini: “Nomino Alfonso per il discorso della leggerezza: è vero che ti trovo leggermente diverso, cambiato, più inasprito, e vorrei rivedere l’Alfonso che ho conosciuto“.

Javier Martinez e Helena Prestes in crisi al Grande Fratello?/ Lite furiosa in diretta, lei: "Mi hai ferita"

Il concorrente tuttavia non prende bene questa nomination e replica all’istante: “Do due risposte: la prima è che sono leggero quando c’è da essere leggeri e duro e pesante quando c’è da essere duri e pesanti, la seconda è che ti trovo molto poco coraggiosa. Non avere paura di uscire, che il Grande Fratello finirà per tutti“. La coinquilina però ribatte, spiegando anche di aver ripensato al suo voto per la nomination: “Ti ho detto la mia, anche che avrei potuto nominare Chiara“.

Lorenzo e Shaila accusano Mariavittoria:"Hai tradito la nostra amicizia!"/ "Quelle cose dette su di noi..."

Chiara Cainelli punge Mariavittoria: “Io sono leale in amicizia…“

Lo scontro tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice coinvolge anche Chiara Cainelli, che non rimane zitta e anzi interviene per prendere le difese del fidanzato e far notare alla coinquilina: “Prima hai detto che volevi nominare una persona e poi ne nomini un’altra“. La dottoressa però spiega: “Potevo non dirtelo“. Chiara a quel punto la punge: “Guarda me l’aspettavo onestamente“. Alla base degli attriti è la scelta di Mariavittoria di riavvicinarsi ad Amanda Lecciso, gesto interpretato da Lorenzo e Shaila come un tradimento nei loro confronti.

Helena stronca Lorenzo al GF: "Sei in finale ma hai fatto un gioco sporco"/ Lui: "A te non devo spiegazioni!"

Anche Alfonso ha visto nel gesto di Mariavittoria la stessa cosa e crede che anche con lui e Chiara si sia rotto qualcosa: “Poi se avevi qualcosa con Chiara, glielo dicevi”. La Cainelli ribadisce la sua posizione contro la Minghetti: “Il confronto non ti è dovuto, se volevi un chiarimento potevi venire da me“. Infine, sempre in riferimento al “tradimento” ai danni degli “Shailenzo”, la attacca nuovamente: “Non avrei mai fatto quello che hai fatto tu. Io sono leale in amicizia“.