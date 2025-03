Mariavittoria smaschera Zeudi di Palma al Grande Fratello: il caso

Nella casa del Grande Fratello si torna a parlare di Zeudi Di Palma, la concorrente con il mirino puntato addosso da ogni parte in questa fase finale del reality di Canale Cinque. Per Mariavittoria, che nelle scorse ore ha avuto modo di avere una chiacchierata con Chiara Cainelli, l’ex Miss Italia starebbe adottando una serie di strategie per evitare di offrire il fianco nel programma Mediaset.

“Se una persona mette in discussione la mia sessualità, o comunque mi tocca su una corda così profonda, io non vorrei averci a che fare. Nel momento in cui Zeudi non vuole avere un confronto con Helena mi chiedo il perché, ma perché? Ti può far comodo che una persona ha messo in dubbio la tua sessualità? La tua idea te la tieni, comunque sia Helena sono settimane che continua a dire questa cosa, o ci credi o non ci credi, è una cosa talmente personale che a me ferirebbe molto” ha tuonato Mariavittoria pungendo la compagna di gioco nel programma.

Mariavittoria e Helena contro Zeudi al Grande Fratello

Non è la prima volta che la fidanzata di Tommaso Franchi si scaglia contro l’ex miss Italia, Mariavittoria ha infatti punto la compagna di gioco nella casa del Grande Fratello anche nei giorni scorsi. Nel corso di una discussione avuta in giardino con Helena, Mariavittoria ha detto la sua su Zeudi Di Palma, criticando la gieffina nel reality di Canale Cinque.

“Lei vuole strutturare le persone, ma non è una cosa che si può fare, nella vita poi si può cambiare idea e può succedere di tutto, il suo problema secondo me è che vuole strutturare tutti” il pensiero di Helena Prestes su Zeudi Di Palma espresso in una chiacchierata con Mariavittoria, che si è sfogata nelle scorse ore, nel reality di Canale Cinque.

