Mariavittoria prende le difese di Helena dagli attacchi di Chiara e Zeudi: “Buttano solo fango”

Cresce il nervosismo al Grande Fratello in vista della finale di questa edizione. Mariavittoria è una delle concorrenti più sotto pressione e in queste ore si è tolta qualche sassolino nei confronti di alcune sue coinquiline, che a suo dire avrebbero riservato un trattamento poco corretto nei confronti di Helena. Secondo Mariavittoria, infatti, Chiara e Zeudi amano sparlare degli altri concorrenti e in particolar modo di Helena.

In un intervento in confessionale, Mariavittoria si è lasciata andare ad uno sfogo che ha già acceso il dibattito sul web. “A me sembra che Chiara e Zeudi, quando possono buttare fango su Elena, lo fanno”, le sue parole. Un commento che fa da eco alla discussione che Mariavittoria aveva già avuto con Zeudi precedentemente, mentre preparava una torta.

Il clima è indubbiamente rovente nella casa e Mariavittoria ha colto l’occasione di liberarsi di alcuni pensieri che l’hanno tormentata in questi mesi. Adesso che il Grande Fratello è arrivato alla conclusione, infatti, la concorrente gieffina sembra tirare un sospiro di sollievo. “Mi sono rotta altamente, sono piena”, ha detto la Minghetti. E a proposito di Zeudi di Palma, ha ribadito il suo disappunto rispetto al comportamento tenuto dalla coinquilina nelle ultime settimane dentro la casa.

“Non mi lascia respirare, non ce la faccio più”, ha ribadito Mariavittoria, lasciando intendere che la convivenza con la finalista è diventata praticamente impossibile. Sui social i fan si dividono: la Minghetti sta esagerando o le sue lamentele hanno un senso?