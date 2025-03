Ieri, martedì 4 marzo, al Grande Fratello c’è stato una lunga discussione tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Nell’ultima puntata del reality, le due si sono nominate a vicenda a causa di una presunta gelosia di Mariavittoria nei confronti di Chiara e Tommaso Franchi. Vedendo la 31enne negare tutto e dare giustificazioni piuttosto superficiali, la Cainelli è andata su tutte le furie, accusando la coinquilina di essere falsa e di non avere il coraggio di esprimere apertamente ciò che pensa davvero. Il giorno dopo la diretta, quindi, le due hanno avuto un confronto, durante il quale Mariavittoria ha fatto una considerazione inaspettata sulla sua relazione con Tommaso.

Sebbene Mariavittoria continui a negare di essere stata gelosa di Chiara, ha ammesso che la sua relazione con Tommaso non è affatto così perfetta come spesso è stata dipinta in puntata. I due, ormai, litigano quotidianamente per i motivi più disparati, arrivando ad alzare i toni e a scambiarsi parole pesanti. Nonostante ciò, la coppia più bersagliata resta sempre quella di Shaila e Lorenzo, mentre loro vengono quasi sempre ‘graziati’.

Mariavittoria Minghetti e il difficile rapporto con Tommaso Franchi al Grande Fratello: la confessione

Durante il confronto con Chiara, Mariavittoria ha negato di essersi ingelosita nel vederla truccare Tommaso. Tuttavia, ha riconosciuto che nella loro relazione ci sono molti problemi e che, ormai, non passa un giorno senza che nasca una discussione. “Si parla tanto di Shaila e Lorenzo, ma purtroppo, secondo me, io e Tommaso facciamo molto peggio”, ha detto Mariavittoria. In particolare, ha fatto riferimento alla lite scoppiata la sera prima, durante la quale Tommaso le ha urlato contro, accusandola di cercare qualsiasi pretesto per attaccarlo. Una scena di cui si vergogna e che ritiene sia tra le peggiori avvenute in quest’edizione del GF.

“E a te non ti si dice niente, lo sai. Perché è più facile andare contro Lorenzo”, ha risposto Chiara, insinuando che il programma tenda a proteggere Mariavittoria e Tommaso, mentre Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato finiscono spesso sotto accusa anche per questioni meno gravi. Chiara non è l’unica a pensarla in questo modo, dato che diversi spettatori hanno spesso insinuato che il reality abbia spesso protetto alcuni concorrenti, come Mariavittoria o Helena Prestes. A questo punto, nella prossima puntata del Grande Fratello si parlerà delle difficoltà tra i ‘Tommavi’? Non resta che attendere per scoprirlo.