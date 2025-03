Mariavittoria tuona contro Zeudi Di Palma: la frecciatina

Zeudi Di Palma quasi contro tutti, è un po’ questo il copione degli ultimi mesi nella casa del Grande Fratello. La dottoressa Mariavittoria Minghetti ha puntato il dito contro la gieffina nelle scorse ore, in un momento andato in scena nel programma nel quale ha prevalso l’ironia, nell’intento della fidanzata di Tommaso Franchi, che ha però colto l’occasione per sputare in faccia una realtà contro l’ex miss Italia.

Javier Martinez e Alfonso D'Apice, amicizia in crisi?/ Tensione post Grande Fratello: il gesto spiazza i fan

“Zeudi sei un dito al culo clamoroso, ma di quelli pesanti, sei bella come il sole ma ti giuro un macigno è più leggero, una pietra al collo in piscina e più leggera” le parole di Mariavittoria che non ha risparmiato la frecciatina nei confronti della compagna di gioco lasciandosi andare anche a esternazioni non certo minuscole. E nonostante sia stato detto con ironia, le parole hanno iniziato a rimbombare nella testa di Zeudi.

Grande Fratello, caos televoto prima della finale/ "Fan di Helena potrebbero falsare il risultato"

Zeudi Di Palma e il pensiero condiviso con Chiara Cainelli

Sempre nella casa del Grande Fratello, nelle scorse ore Zeudi Di Palma ha cercato di aprirsi con Chiara Cainelli, con la quale ha parlato di alcuni momenti trascorsi nel programma, approfittandone per dire la sua anche su alcune tematiche più profonde.

“I momenti profondi io li condivido con persone con cui inizio ad avere un legame, non mi apro facilmente con tutti. Mi sono un po’ dispiaciuta, ma ci sta, sono gli ultimi giorni e va bene così“, ha spiegato Zeudi Di Palma.

Zeudi Di Palma sotto attacco: Helena Prestes le toglie la vittoria?

Zeudi Di Palma al centro, intorno a lei ci sono tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello con i quali l’ex miss Italia battaglia per la vittoria finale nel reality di Canale Cinque. E un’avversaria è più insidiosa delle altre, parliamo di Helena Prestes, la modella brasiliana può rappresentare una minaccia insidiosa per il trionfo di Zeudi, sostenuta da una vastissima schiera di sostenitrici dopo il suo percorso nel programma di Mediaset.

Zeudi e l'amore per Helena Prestes al Grande Fratello: "Ero infatuata"/ La rivelazione spiazza Mariavittoria

I sostenitori di Helena Prestes, dal Brasile, sembrano pronti a tutto però pur di far trionfare la ragazza nel format, che lunedì prossimo arresterà sua corsa su Canale Cinque.