I rapporti si sono non poco incrinati al Grande Fratello tra MariaVittoria Minghetti e gli ‘Shailenzo‘, nelle score ore alcuni loro confronti hanno messo a dura prova la loro amicizia nata nella casa più spiata d’Italia. Tutto è iniziato quando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno chiesto alla gieffina come mai non si esponga quasi mai, lei si è difesa dicendo che evita di creare altre tensioni nella casa. Ha anche fatto sapere che preferisce intervenire solo quando la situazione la riguarda.

Alfonso D’Apice, lite con Mariavittoria: "Non mi pungi con le tue battutine"/ Choc nella casa: "È cambiato"

MariaVittoria Minghetti si è però sentita giudicata e attaccata dai suoi compagni di avventura e non è certo rimasta in silenzio, mentre erano a tavola c’è stato un acceso confronto tra loro. Shaila Gatta ha più volte ribadito che lei e il fidanzato non volevano né criticarla né attaccarla, a detta sua le hanno solo fatto qualche domanda per capire come mai non si espone quasi mai al Grande Fratello. Lei durante uno sfogo ha accusato entrambi di prendersela con lei perché non sanno più con chi litigare nella casa più spiata d’Italia.

Mariavittoria in lacrime al GF per Lorenzo: "Tutti contro di me"/ Helena interviene: "Se apro la bocca..."

MariaVittoria Minghetti sbotta contro Lorenzo Spolverato: lui è intoccabile? Cosa pensa la gieffina

Nelle scorse ore gli animi tra MariaVittoria Minghetti, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono scaldati sempre di più. Ad un certo punto la fidanzata di Tommaso Franchi su tutte le furie si è scagliata contro il gieffino. Urlando gli ha detto: “Bravo finalista, puoi dire quello che vuoi su tutti perché tanto sei intoccabile“.

Shaila Gatta ha cercato di farle capire che la sua reazione era sbagliata, le ha poi detto che non è vero che lei vuole convincerla a fare qualcosa che a lei non va, semplicemente la pensa in modo diverso rispetto a lei. Le ha poi detto che essendo una sua amica ha provato a tutelarla ma lei è sbottata a tavola davanti a tutti dicendo tutto quello che pensava in un momento di rabbia. MariaVittoria Minghetti ha poi ribadito che Lorenzo non ha bisogno di essere tutelato perché col fatto che non può più essere nominato può attaccare chiunque e lo sta facendo anche con lei.

Grande Fratello, Helena Prestes lapidaria su Lorenzo Spolverato: "Esempio di m*rda"/ "È la rovina della tv"