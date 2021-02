MARICA AI SUOCERI: “CON ME DA QUANDO È MORTO SERGIO”/ “Grazie” (C’è posta per te)

È un’emozione davvero molto forte per Maria Teresa e Patrizio incontrare quello che era l’idolo di loro figlio Sergio: Federica Pellegrini. A C’è posta per te va in scena un bellissimo momento, toccante e di forza, anche grazie alla campionessa di nuoto che ha per i protagonisti di questa storia parole di grande stima. “Ho ascoltato la lettera di Marica, le parole su Sergio e penso che un dolore così grande dei genitori non debbano mai provarlo. – esordisce Federica, che continua – Io sono qui per voler di Marica e per dirvi grazie di non averla mai abbandonata in un momento che è stato così difficile anche per lei e anche per darvi un po’ di forza in un momento così complicato per voi.” Un abbraccio tra tutti e quattro conclude questo toccante momento a C’è posta per te. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Marica sorprende i suoceri a C’è posta per te

Marica è la protagonista dell’ultima storia della puntata del 13 febbraio di C’è posta per te 2021. La donna vuole regalare ai suoi suoceri, Maria Teresa e Patrizio, un momento speciale e un dono che ha un nome ben noto: Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto è l’idolo della coppia ma soprattutto era l’idolo di Sergio, loro figlio e compagno di Marica. Sergio era un nuotatore professionista oltre che architetto, ‘era’ perché alcuni anni fa è morto a causa di una malattia e in pochissimo tempo. Un dramma che ha portato Marica a crollare. La donna racconta di essere riuscita a sopportare il doloro proprio grazie a Maria Teresa, la mamma di Sergio, che l’ha sempre sostenuta, e a Patrizio, che per lei è come un papà, visto che il suo non c’è più.

Lacrime a C’è posta per te per la storia di Sergio

“Voi non siete solo la famiglia di Sergio ma siete anche la mia.” dice Marica quando i suoi suoceri aprono la busta di C’è posta per te e la scoprono dall’altra parte. “Sono qui perché ve lo devo dire: grazie per tutto quello che fate per me ogni giorno, se la mattina riesco ad alzarmi è solo per voi”, continua Marica. Maria De Filippi siede allora al fianco dei due genitori, raccontando in una lettera le emozioni forti ma anche il grande dolore provato dopo la morte di Sergio, un figlio e un fidanzato davvero unico nel suo genere. Grandi emozioni e lacrime a C’è posta per te.



© RIPRODUZIONE RISERVATA