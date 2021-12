Marica Bianco, compagna Giordano Filippo/ “Grazie per quello che fai per me”

Marica Bianco è la fidanzata di Giordano Filippo

Marica Bianco, ballerina e coreografa, è la compagna e partner sulla pista di Giordano Filippo, ballerino professionista di Ballando con le stelle in coppia con Valeria Fabrizi. Nata nel 1987, Marica ha iniziato a danzare all’età di sei anni nel suo paese nativo, Putignano, in provincia di Bari. Nel 1997 ha iniziato a gareggiare: al suo primo Campionato Italiano di liscio unificato e ballo da sala si è classificata al secondo posto. Ha partecipato a vari campionati nazionali e internazionali, come l’International Congress di Budva in Montenegro in cui ha ottenuto il primo posto. Ha perfezionato la sua tecnica nelle danze latino americane con Carolyn Smith. Nel 2007 Marica Bianco ha ottenuto il diploma di maestra di ballo l’hanno successivo ha iniziato a studiare con il maestro Fernando Sosa.

La carriera di Marica Bianco

Nel 2013 Marica Bianco ha collaborato come membro del corpo di ballo nel programma “Questi Siamo Noi” con Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio su Canale 5. Successivamente ha ottenuto il diploma come maestra coreografa in danze standard, danze latino americane, danze caraibiche, liscio unificato, ballo da sala e kizomba. Nel 2015 è entrata nella compagnia Euphoria Dance Company. Dal 2016, insieme al suo compagno Giordano Filippo, Marica insegna nella scuola Yamambò di Milano. “La persona che ringrazio più di tutte e che mi sta accanto da tantissimi compleanni ormai, è Giordano Filippo che mi ha regalato una cena stellata… cucinare e fare tutte quelle preparazioni tutto il giorno, per rendere speciale e buonissimo ogni piatto, non era scontato, ma tu lo hai fatto… grazie per quello che fai ogni giorno per me”, ha scritto Marica su Instagram lo scorso anno in occasione del suo compleanno.

