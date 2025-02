Marica Coco, chi è la mamma di Samuele Parodi ‘tuttologo’ a Sanremo 2025: attrice di Don Matteo e Carabinieri

Ha incanto tutti al Teatro dell’Ariston, Samuele Parodi il bambino di 13 anni che è stato ribattezzato come ‘tuttologo del Festival di Sanremo 2025, ed il motivo è presto detto conosce tutto ogni più piccola curiosità del Festival. Lui sa tutto dal 1951 ad oggi su conduttori, cantanti, canzoni vincitrici e no ed anche le più piccole curiosità. Quello che invece pochi sanno è chi è la mamma di Samuele Parodi, già nota al mondo dello spettacolo, è l’attrice Maria Coco.

Chi è Marica Coco la mamma di Samuele Parodi? Classe 1975 è un’attrice siciliana, più precisamente di Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Il piccolo è un figlio d’arte perché la madre ha recitato in moltissimi film e fiction di successo. Nel 1992 vince Miss Cinema a Miss Italia e da allora la sua carriera ha preso il volo ha recitato in film di successo come A spasso nel tempo dei fratelli Vanzina ma anche in molte fiction di successo come Nati stanchi di Ficarra e Picone, Don Matteo 1, Le ragazze di Piazza di Spagna, La Squadra e Carabinieri 6. Sulla vita privata, invece, si conosce poco.