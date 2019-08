Marica Pellegrinelli e Charley Vezza fidanzati?/ Fuga romantica, ma la madre di lui..

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono davvero fidanzati? Dopo il sienzio degli ultimi giorni, il nome della seconda moglie di Eros Ramazzotti che, dopo aver ufficializzato la separazione, l’ha difesa pubblicamente dalle critiche che stava ricevendo, torna al centro del gossip per la presunta storia che avrebbe con il rampollo piemontese Charley Vezza. Dopo le prime indiscrezioni lanciate da Alberto Dandolo, il settimanale Oggi torna ad occuparsi della presunta, nuova coppia. Nella rubrica Pillole di gossip dell’ultimo numero in edicola, infatti, il noto settimanale parla di una fuga romantica della Pellegrinelli e del proprietario del marchio ‘Gufram’ in un posto vicino Firenze, precisamente a casa di un amico comune. La coppia, stando a quanto scrive Oggi, sarebbe intenzionata ad uscire presto allo scoperto pur mantenendo un basso profilo.

MARICA PELLEGRINELLI E CHARLEY VEZZA FIDANZATI? LA MADRE DI LUI SAREBBE CONTRARIA

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sarebbero così intenzionati a non bruciare le tappe e a vivere l’amore a piccoli passi. Tuttavia, la coppia starebbe già facendo i conti con la madre di lui. Secondo quanto scrive il settimanale Oggi, infatti, la mamma di Charley Vezza sarebbe contraria alla storia. La signora, infatti, stando a quello che si legge su Oggi, non sarebbe affatto contenta della nuova fidanzata del figlio e starebbe ostacolando la relazione. Sarà vero? Nel frattempo, a schierarsi accanto a Marica è Aurora Ramazzotti che, in una recente intervista rilasciata a Oggi, ha difeso la seconda moglie del padre. “Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite. Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita” ha detto la primogenita di Eros.

