“Marica Pellegrinelli e Charley Vezza si frequentano”/ Massimo Boldi conferma tutto!

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza stanno insieme? Stando alle ultime indiscrezioni sembra proprio di si. Solo pochi giorni fa, il settimanale Chi pubblicava le foto della Pellegrinelli in vacanza assieme ad Eros Ramazzotti. Tra i due complicità e sguardi che facevano intuire un possibile ritorno di fiamma che ha immediatamente allertato i fan della coppia. L’entusiasmo viene però spento dalle inaspettate e sorprendenti dichiarazioni fatte da Massimo Boldi al settimanale DiPiù. Il noto attore non solo conferma la frequentazione tra Marica e Charley, ma svela anche un particolare retroscena che ha come protagonista la madre del ragazzo. “Charley e Marica si frequentano ma preferiscono mantenere un basso profilo perché Marica è fresca di separazione.” ammette Boldi alle pagine del noto settimanale.

Massimo Boldi confessa: “Marica e Charley si frequentano”

L’attore poi prosegue, svelando le perplessità della madre di Charley Vezza: “Sua mamma, Sandra, è una mia grande amica ed è spiazzata dal comportamento del figlio. Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley.” Le considerazioni di Massimo Boldi continuano “Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire.” Parole, quelle di Boldi, che arrivano dopo l’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo per Oggi, che dava per certa la relazione dei due. Che questa sia la conferma decisiva?

