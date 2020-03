Marica Pellegrinelli e Charley Vezza si sono lasciati/ “Differenze di vita e…”

Sono ormai settimane che si vocifera di una crisi tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. La coppia aveva palesato un allontanamento già il giorno di San Valentino, festa che avevano trascorso lontani. La conferma della rottura tra i due arriva però adesso, attraverso le pagine del settimanale Diva e Donna. Charley e Marica avrebbero capito di avere concezioni di vita e del futuro differenti al punto tale da essere inconciliabili. Il magazine infatti ricorda la lontananza dei due nel giorno di San Valentino, già abbastanza sospetta, poi aggiunge: “La Pellegrinelli è una mamma attenta e molto presente che vive a Milano e segue i suoi due piccoli. Charley, invece, gira il mondo con i suoi progetti tra moda e desing. Forse sono emerse le prime differenze di vita e di progetti futuri”.

Marica Pellegrinelli torna single, Eros Ramazzotti invece…

Questo dunque sarebbe il motivo principale della rottura tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. Notizia che arriva sicuramente a sorpresa, visto che i due sembravano essere molto innamorati, tanto che quasi immediatamente sono arrivate anche le presentazioni in famiglia. Invece, dopo alcuni mesi dall’inizio, la storia giunge al termine. E se, quindi, Marica torna single, il suo noto ex Eros Ramazzotti sembra averla definitivamente dimenticata. Anche il cantante avrebbe trovato un nuovo amore, una donna la cui identità rimane tuttavia ancora celata dalla volontà di Ramazzotti di vivere questa storia lontano dai riflettori e, dunque, dal gossip che lo ha comunque recentemente paparazzato proprio in sua compagnia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA