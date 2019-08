Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti/ Foto insieme a Taormina con “le fedi al dito”

È passata qualche settimana da quando Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Una notizia che ha sconvolto i tantissimi fan della coppia e che ha sollevato moltissime critiche, soprattutto nei confronti della Pellegrinelli. Eppure, poco tempo dopo, arriva la notizia che nessuno si aspettava: Eros e Marica potrebbero essere tornati insieme. Lo scoop è lanciato dal settimanale Chi, nel numero in edicola domani 7 agosto, con tanto di foto dei due ex (?) insieme in Sicilia. “A poco più di un mese dal comunicato ufficiale in cui hanno annunciato la separazione ufficiale, il cantante e la modella sono insieme in Sicilia con i loro due bambini.” si legge nel comunicato diffuso dal noto settimanale in anteprima.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli con le fedi al dito a Taormina

Marica Pellegrinelli ha raggiunto Eros Ramazzotti a Taormina nei giorni del compleanno della loro figlia Raffaela Maria. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini svela che “hanno trascorso qualche giorno insieme tra ritrovati sorrisi, come testimoniano le foto esclusive”. C’è però un dettaglio che sembra far pensare che tra i due sia tornata la pace e lo sottolinea ancora CHI: “Un dettaglio soprattutto ha colpito chi ha visto Eros e Marica: la coppia ha rimesso le fedi, che nelle ultimi mesi erano scomparse, al dito.” Un particolare molto importante quello delle fedi, che rimette tutto in gioco. Che i due abbiamo fatto pace proprio per il bene dei figli? Che si sia riaccesa la scintilla dell’amore? Intanto, dai diretti interessati, non arrivano smentite…

