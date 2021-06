Marica Pellegrinelli e Marco Boriello/ Solo amici o è nato l’amore a Ibiza?

Marica Pellegrinelli e Marco Borriello sono stati avvistati di nuovo insieme. L’ex calciatore, oggi direttore sportivo dell’UD Ibiza, e la modella, ex moglie di Eros Ramazzotti, si conoscono da tempo. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi a Ibiza, dove l’ex calciatore vive da tempo, in occasione della festa per il 39esimo compleanno di Borriello al Cala Bassa Beach Club, insieme ad altri amici. Dopo i festeggiamenti, i due avrebbero dormito nella stessa villa e si sarebbero rivisti al Cappuccino Gran Cafè. Negli scatti rubati Borriello e la Pellegrinelli sorridono e scherzano, e l’intesa tra loro è evidente. In molti sono pronti a scommettere che fra i due amici sia nato l’amore, anche se i diretti interessati non hanno confermato né smentito la notizia.

Marica Pellegrinelli e Marco Boriello: da amici a qualcosa di più?

Marica Pellegrinelli, classe 1988, è stata legata per diversi anni a Eros Ramazzotti da cui ha avuto due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Il matrimonio con il cantante, celebrato nel 2014, è terminato nel 2019 con il divorzio. I rapporti tra i due sono rimasti buoni e di recente la modella bergamasca ha rivelato i motivi della rottura: “Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”. Un anno fa la modella ha chiuso la relazione con l’imprenditore Charley Vezza, con cui ha fatto coppia dopo l’addio a Ramazzotti. Marco Boriello, invece, è lo storico ex di Belen Rodriguez. Tanti i flirt affibbiati all’ex calciatore dalle modelle Sofia Resing e Larissa Schmidt fino alla giovane stilista Gilda Ambrosio.

