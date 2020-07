Marica Pellegrinelli e Marco Borriello bacio a Milano/ Pizzicati dai paparazzi, ma…

Marica Pellegrinelli ha un nuovo fidanzato? Il settimanale Gente in queste ore ha pubblicato uno scatto che mostra la ex moglie di Eros Ramazzotti scambiarsi un “bacio” tra le strade di Milano con Marco Borriello. Proprio così Marica e Borriello sono stati pizzicati all’uscita di un noto ristorante situato nel quartiere Brera di Milano dove l’ex calciatore è di casa. Attenzione però tra i due un semplice bacio in amicizia, visto che entrambi sono single dopo la fine delle rispettive storie d’amore. La Pellegrinelli dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti aveva ritrovato il sorriso tra le braccia dell’imprenditore Charley Vezza, ma qualcosa è andato storto visto che il loro amore è terminato improvvisamente. Anche Marco Borriello, ex compagno di Belen Rodriguez, ha da poco concluso la sua storia d’amore con Sofia Resing, bellissima modella brasiliana annoverata come ultima fiamma del suo “palmares” da play boy. Nessun amore quindi tra Marica e Marco, anche se la foto del bacio naturalmente fa notizia. Intanto prosegue la caccia al nuovo fidanzato della ex moglie di Eros Ramazzotti.

Marica Pellegrinelli fidanzato: dopo Charley Vezza è tempo di Paul Ferrari?

L’estate 2020 potrebbe regalare un nuovo amore alla bellissima Marica Pellegrinelli. Archiviato il matrimonio con Eros Ramazzotti e la rottura con con l’imprenditore Charley Vezza stando alle ultime notizie la modella avrebbe già trovato un nuovo uomo. Si tratterebbe di Paul Ferrari, modello di intimo di soli 30 anni. Bello da togliere il fiato, Paul avrebbe conquistato il cuore della bella Marica come testimoniano alcuni scatti pubblicati dal settimanale Oggi che ritraggono i piccioncini in atteggiamenti abbastanza inequivocabili. Prima Marica e Paul si scambiano un tenero bacio, poi lui le sistema i capelli fino allo scatto in cui si abbracciano. Dalle foto i due sembrano complici e in perfetta sintonia e chissà che questa volta la bella Marica non possa aver davvero trovato l’amore della sua vita. La “coppia” si è conosciuta durante una campagna pubblicitaria di costumi di Kampos girata a Panarea che aveva fatto scoppiare una vera e propria polemica sui social visto che la modella si è mossa nonostante il lockdown. A zittire tutti ci ha pensato proprio la Pellegrinelli con tanto di post in cui spiegava di avere “un permesso di lavoro per 72 ore e il tampone negativo”. Dall’incontro sul set i due non si sono più separati, anche se nelle ultime settimane il bel modello sembra essere svanito nel nulla. Stando alle ultime notizie, infatti, la Pellegrinelli sarebbe già tornata single con conseguente caccia al prossimo fidanzato da parte del mondo del gossip!



