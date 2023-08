Marica Pellegrinelli: “Ecco come ho scoperto di avere un tumore”/ “Avevo smesso di correre, nuotare, poi…”

Marica Pellegrinelli rompe il silenzio e spiega come ha scoperto di avere un tumore alle ovaie

Marica Pellegrinelli poche settimane fa ha raccontato per la prima volta di aver subito un’operazione per togliere un tumore all’ovaio destro. Attraverso le storie di Instagram è ritornata sull’argomento, raccontando quali sono state le spie di allarme che l’hanno poi portata ad accorgersi del problema: “Principalmente dolori alle spalle fortissimi… negli ultimi due mesi anche durante i rapporti. Tra fare prevenzione ed allarmismo è un attimo”.

Una follower ha poi chiesto a Marica Pellegrinelli di raccontare come ha scoperto di avere un tumore alle ovaie, questa la risposta della modella: “Dolori alle spalle fortissimi, da non dormire, da non poter usare una borsa, negli ultimi due mesi anche durante i rapporti. Quindi nausea, gonfiore ormonale e blue period (perdite mestruali scure, ndr)”.

Marica Pellegrinelli, i sintomi del tumore e la scoperta

L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha continuato illustrando tutti i dettagli di un percorso molto duro: “Avevo fatto una visita ginecologica a settembre ’21, dopo un ciclo insolitamente lungo ma mi dissero che era frequente dopo le due dosi di vaccino, ho iniziato a non star bene a fine ottobre, quindi prima di tornare dalla ginecologa ho praticamente visitato tutti i medici milanesi: smesso di nuotare, di correre, di mangiare latticini“. Infine ha spiegato: “Tanti dettagli che sono spariti dopo l’operazione, per esempio non riuscivo a saltare la corda senza avere minzione. Ogni corpo è un viaggio a sé”.

In una precedente intervista Marica Pellegrinelli ha invece ricordato il ruolo fondamentale avuto dalla famiglia: “Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie a me stessa, ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta: la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita”.











