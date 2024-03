Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti tensioni superate/ Festa in famiglia con il compagno William Djoko

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, smorzate le tensioni. Lei: “Lo amerò per sempre

Nei giorni scorsi hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Marica Pellegrinelli rilasciate a Grazia in cui sembrava lanciare non poche frecciate all’ex marito Eros Ramazzotti. Nel dettaglio, infatti, la modella aveva dichiarato: “Eros era prevenuto, mi amava molto ma non ha mai sostenuto le mie ambizioni. Anche solo quella di finire l’università. E io non ho mai voluto sfruttare la sua immagine… Quando mi sono sposata il mio ex era pieno di debiti e ci siamo lasciati nel momento economico migliore degli ultimi 30 anni e sinceramente non ho chiesto nulla.”

Eros Ramazzotti, morto il padre Rodolfo/ L'addio del cantante e della figlia Aurora: "Ciao Pà"

Successivamente dopo la bufera che si era scatenata, Marica Pellegrinelli aveva corretto il tiro dichiarando: “Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli è una persona che amerò per sempre anche se di un amore diverso.” Adesso tuttavia, le tensioni tra Eros Ramazzotti e Marika Pellegrinelli sono superate del tutto. E lo dimostrano le immagini postate da Chi nel numero in edicola oggi. In occasione del compleanno di Gabrio Tullio, il secondogenito della coppia, hanno festeggiato tutti insieme con anche il nuovo fidanzato di Marika Pellegrinelli, il dj William Djoko.

Marica Pellegrinelli ‘attaccata’ per le parole sui debiti di Eros Ramazzotti/ Lo sfogo: “Non vi vergognate?”

Marica Pellegrinelli rivela: “Ho presentato Williamo Djoko prima ad Eros Ramazzotti e poi ai bimbi”

Marica Pellegrinelli e William Djoko a maggio diventeranno genitori di una bambina. Stando alle dichiarazioni riportata sul magazine Chi, però, la modella ha rivelato di aver presentato il suo nuovo compagno prima ad Eros Ramazzotti e poi ai suoi figli: “Per me è stato fondamentale presentargli William prima che lo presentassi ai bambini. Lui può entrare in casa come e quando vuole, ovviamente nel rispetto di tutti, ma prima di noi ci sono i nostri figli. Se io sono quella che sono è perché sono stata con lui e perché ho avuto una crisi e oggi spero di esere diventata una persone migliore”

Marica Pellegrinelli è incinta: “Aspetto una bambina, è meraviglioso”/ “Eros ha conosciuto William…”

William Djoko, invece, sui social ha speso parole piene d’affetto per i due figli della compagna: “Un nuovo membro della nostra già meravigliosa e amorevole famiglia, con Raffa & Gabrio come sorella e fratello più fantastici che una bambina possa desiderare, ne sono sicuro. Entrambi li amo così tanto!” Insomma a giudicare dalle dichiarazioni e dalle immagini del magazine Chi sembrano proprio una bella famiglia allargata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA