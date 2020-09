Marica Pellegrinelli: “Eros Ramazzotti? Forse lo amo più di prima”/ “Separarci è…”

Marica Pellegrinelli, 31 anni, modella, ex signora Ramazzotti e mamma di Raffaella Maria, 9 anni e di Gabrio Tullio, 5, si racconta ai microfoni del Corriere della Sera svelando i suoi progetti per il futuro, ma anche tornando sulla decisione di separarsi da Eros Ramazzotti. La modella non nasconde la sofferenza provata nel decidere di separarsi ammettendo di amare ancora Eros, l’uomo che le ha regalato due mesavigliosi figli e con cui formerà sempre una famiglia. «Gli amori non finiscono. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma», afferma la Modella ai microfoni del Corriere della Sera del 5 settembre. «Il nostro è stato un legame molto bello, ci siamo dati tanto, è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci».

MARICA PELLEGRINELLI: “NEGLI ULTIMI DIECI ANNI HO VISSUTO LA VITA DEL MIO EX MARITO”

Dopo la fine del suo matrimonio, Marica Pellegrinelli è al centro del gossip. Oggi, la modella parla dei numerosi servizi che le sono stati dedicati non nascondendo la propria insofferenza verso determinati rumors. «Ma niente… C’è una serie di giornali che io neppure apro, ti fanno la foto con un amico e diventa il tuo fidanzato», afferma la Pellegrinelli che, alla domanda se, oggi, sia innamorata, risponde – «Dei miei figli e di me stessa; ho già amato fin troppo nella mia vita». Infine, risperccorendo gli ultimi dieci anni della sua vita, confessa: “Negli ultimi dieci anni ho vissuto soprattutto la vita del mio ex marito, perché era talmente importante… da lui dipendono tante famiglie, è come una fabbrica […] Mi sono ritrovata compagna/moglie a 23 anni, un ruolo abbastanza impegnativo, poi ho avuto due figli. Ho preferito fare la modella perché non volevo espormi troppo. Quando ti avvicini a un uomo così grande, tutto quello che hai fatto prima sparisce […]”. E conclude: “Ora con più calma e animo sereno voglio riaccendere la mia passione per la recitazione”.



