Marica Pellegrinelli, festa oltre coprifuoco/ Bufera ma lei: “Non ho violato regole!”

Marica Pellegrinelli nella bufera per una festa oltre il coprifuoco. A ricostruire la vicenda è stato il sito Giornalettismo, secondo cui l’ex moglie di Eros Ramazzotti avrebbe partecipato ad una cena con diversi amici che si sarebbe protratta oltre l’orario del coprifuoco introdotto dal governo tra le norme anti Covid. Dopo l’ex gieffina Elisa De Panicis, finita al centro delle polemiche per la sua festa di compleanno in otto in un hotel di Milano, ora tocca alla modella. Sono state pubblicate una serie di “storie” Instagram in cui Marica Pellegrinelli si mostra a cena a casa di un amico con altre 8-9 persone.

Una festa con tanto di balletti e musica che sarebbe durata fino a mezzanotte. Le storie sono state poi cancellate, ma sui social il caso era ormai scoppiato. Così Marica Pellegrinelli ha dovuto fare chiarezza sulla situazione attraverso la sua pagina social. Ha pubblicato un lungo messaggio adducendo delle giustificazioni dopo che molti haters hanno cominciato a scriverle anche in privato.

MARICA PELLEGRINELLI SI DIFENDE: “NON HO VIOLATO REGOLE!”

«Ero sola a casa e ho accettato un invito all’ultimo per una cena a base di pasta, eravamo in sei. Sono passate delle persone (4) per il panettone e si è aggiunta anche un’amica fino alle 21.45», ha spiegato Marica Pellegrinelli su Instagram. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha poi proseguito precisando che quelle storie erano state pubblicate due ore dopo il momento in cui sono stati realizzati i video. «Sono davvero allibita e mi rendo conto che sembri una corsa diversa ma non era un secret party, solo una pasta al sugo con stracciatella. Sono stata invitata e ero certa che fossimo in sei», ha aggiunto la modella. Pur convinta di non aver infranto le regole, ha proseguito: «Scusate ancora. Non avvicinatemi ai festini. Era una cena consentita in zona gialla». Non solo.

Marica Pellegrinelli ha proseguito raccontando che, ad esempio, la storia che aveva repostato alle 21.30 era stata prodotta e postata alle 20.30. «Era una pasta ragazzi, non avvicinatemi per favore a festini… Stavo scolando la pasta struccata e con il sorriso. È vero: hanno messo due canzoni e mentre mangiavo il panettone alle 21.30 ho avuto un momento di leggerezza… comunque consentito nel momento in cui sono ospite in zona gialla in una cena ristretta».



