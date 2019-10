Marica Pellegrinelli furiosa con gli haters/ “Basta parlare della mia vita privata!”

Marica Pellegrinelli stavolta non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio. L’ex compagna di Eros Ramazzotti ha deciso di rompere il silenzio e replicare all’ennesima critica arrivata sotto l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Troppo pungente il commento della follower, che l’ha toccata sul privato e, soprattutto, sui figli. Un commento che la Pellegrinelli ha poi cancellato ma al quale ha risposto. Il messaggio in questione è ancora visibile su Instagram e recita: “Io non ho mai parlato della vita privata, – esordisce la Pellegrinelli, che poi continua – della quale voi sapete poco o nulla, potete criticare quello che posto ed il mio lavoro ma non tirare in ballo il mio privato come i miei figli. E questo è così da 10 anni non da pochi mesi”.

Marica Pellegrinelli replica alle accuse degli hater

Parole decise quelle di Marica Pellegrinelli che, dopo essere rimasta in silenzio dall’annuncio della rottura con Eros Ramazzotti, ha deciso di intervenire. La modella di critiche, d’altronde, ne ha ricevute davvero tante, soprattutto dopo gli iniziali gossip sulla nuova relazione con Charley Vezza. Gossip che sono stati poi confermati da foto di baci e rivelazioni di persone vicine alla coppia. Marica sta dunque vivendo un nuovo amore e questo non è stato mandato giù da molti fan della coppia e, in particolare, di Eros Ramazzotti che ha tuttavia invitato tutti a non scagliarsi contro la sua ex compagna né ora né mai. Parole che, tuttavia, non sono servite a placare gli animi e le critiche.





