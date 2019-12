Marica Pellegrinelli incinta di Charley Vezza?/ Natale con sorpresa: il gossip!

La bellissima Marica Pellegrinelli si prepara a festeggiare il suo primo Natale insieme al nuovo compagno. La storia con Charley Vezza è ormai ufficiale così come lo è la rottura con Eros Ramazzotti, che tante critiche ha scatenato negli scorsi mesi. Si tratta dunque di un Natale diverso e speciale per la Pellegrinelli, anche perché la modella e showgirl potrebbe nascondere un bel segreto. È il settimanale Diva e Donna ad aver paparazzato Marica Pellegrinelli e Charley Vezza ad una festa organizzata da Maurizio Cattelan. Nelle foto pubblicdate tra i due si nota una grande complicità e non mncano sorrisi, anche se è un altro particolare ad attirare l’attenzione. La modella, in uno scatto, si carezza dolcemente la pancia. Un gesto che accende inevitabilmente il gossip: che ci sia già un bebè in arrivo?

Marica Pellegrinelli in dolce attesa? Il gossip

Marica Pellegrinelli potrebbe essere incinta ma quello nello scatto potrebbe anche essere semplicemente un gesto del momento immortalato ad hoc dai paparazzi. Per ora infatti non si può che chiamare semplice gossip questo di una possibile gravidanza. Tuttavia c’è da sottolineare che le cose con Vezza procedono spedite e a gonfie vele. Il rapporto è ormai ben solido e potrebbe sicuramente accogliere un figlio. Ricordiamo che Marica Pellegrinelli è già mamma di due bambini, Rafaela Maria e Gabrio Tullio avuti dal suo ex marito Eros Ramazzotti. Il terzo potrebbe comunque arrivare molto presto, magari proprio a Natale la showgirl potrebbe svelare la lieta notizia. Non ci resta che attendere aggiornamenti.

