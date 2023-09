Marica Pellegrinelli: “Non é mai facile separarsi e con lui…’/ La verità su Eros Ramazzotti

Marika Pellegrinelli torna a raccontarsi: l’intervista rivelatrice

Dal divorzio con Eros Ramazzotti e la presenza dei figli nella sua vita, passando per i problemi di salute, fino al nuovo amore, Marika Pellegrinelli torna a raccontarsi, senza filtri.

E l’occasione é un’intervista esclusiva che la mora seconda moglie storica, dopo Michelle Hunziker, del cantautore Eros Ramazzotti, concede a F magazine. Al noto settimanale di cronaca rosa, la fascinosa Marika Pellegrinelli non nasconde di custodire nel cuore un dolce ricordo del matrimonio che la vincola ad Eros Ramazzotti: «Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso».

Marika Pellegrinelli si apre sulla svolta nella vita, dopo la separazione con Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli, nell’intervista che le vale una cover guadagnata e in suo onore su «F», il settimanale di Cairo Editore in edicola con il nuovo numero di settembre 2024, trova anche modo e occasione per raccontare della felicità ritrovata dopo il divorzio da Eros Ramazzotti.

La separazione tra i due storici consorti si rivelava dolorosa e il rapporto tra i due poi migliorava, fino alla serenità che Marika Pellegrinelli ha ritrovato nella vita, grazie al nuovo amore. Il compagno, deejay, William Djoko, con cui lei fa coppia da almeno due anni e mezzo.

E l’intervista non lesina uno spazio esclusivo, poi, neanche per la figlia primogenita che Eros Ramazzotti ha avuto dalla prima ex moglie, Marika Pellegrinelli, Aurora Ramazzotti, che l’intervistata considera una figlia acquisita.

«Aurora è stata “mia figlia” per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta, il nostro rapporto rimane inalterato -fa sapere quindi l’ex di Eros Ramazzotti, sulla figlia d’arte che ha un’accusa a suo carico come un comune denominatore con il fenomeno pop LDA-.La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli».

La rivelazione della malattia

Dall’amore con Eros Ramazzotti sono nati i figli biologici Raffaella Maria (12 anni) e Gabrio Tullio (8 anni). Che possa esservi nel suo destino lo spazio per un terzo figlio, dal momento che ha ritrovato l’amore? «Se non ci ho ancora provato è per i problemi di salute degli ultimi due anni (…). Ho aspettato per la nuova gravidanza per timore di una recidiva, ma ora è arrivato il momento», fa sapere Marika Pellegrinelli e il riferimento sibillino é allusivo al tumore diagnosticatole alle ovaie di cui lei ha condiviso la notizia a mezzo social, in una confidenza fatta agli utenti.

