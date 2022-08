Marica Pellegrinelli/ Scatenata con il fidanzato William Djoko: Eros solo un ricordo

Marica Pellegrinelli: ballo sfrenato con il fidanzato William Djoko

Marica Pellegrinelli sembra aver del tutto messo da parte l’ex marito Eros Ramazzotti. La bella modella ha iniziato da qualche mese un relazione con il produttore musicale olandese, William Djoko. All’inizio si trattava solo di una manciata di gossip e paparazzate, senza nessuna conferma dalla diretta interessata.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme in palestra/ Le lezioni di karate scatenano il web: e Angiolini?

Dopo alcune settimane però, l’ex moglie del cantante ha deciso di condividere con i suoi follower i primi romantici video pubblici con il dj, uscendo finalmente allo scoperto. Da quel momento sembra che la loro storia non accenni a finire, anzi, la modella si mostra su Instagram proprio con il suo amore mentre si scatena ballando. Allegato al post, scrive: “Trovatevi anche voi un fidanzato come al mio che vuole andare via dalle feste alla vostra stessa ora”. Insomma, sembra proprio che il suo ex marito sia ormai un lontano ricordo e che sia molto presa dal bel produttore.

Eros Rammazzotti, il dolce messaggio di auguri alla figlia/ "Corri verso il tuo futuro"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Marica Pellegrinelli e la separazione da Eros Ramazzotti

Fidanzati dal 2009, Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzoti si sono sposati nel il 6 giugno del 2014. Il loro amore è stato intenso e consacrato dalla nascita dei due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Nonostante sembrasse andare tutto a gonfie vele, però, nel 2019, la coppia ha deciso di separarsi prendendo strade diverse.

Come riporta Today, nel comunicato congiunto si leggeva: “Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile. Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane“. Tra loro è rimasto un bellissimo e profondo rapporto d’amicizia anche oggi. La modella e il cantante hanno dei figli in comune e una storia d’amore che, anche se finita, ha lasciato un legame molto genuino.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, perché si sono lasciati?/ "Tornare insieme? No!", e rivela…

© RIPRODUZIONE RISERVATA