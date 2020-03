Marica Pellegrinelli “Sono preoccupata”/ Paura sui social: “Sono di Bergamo e oggi..”

Mentre in questi giorni si continua a parlare della situazione sentimentale di Eros Ramazzotti tanto da mettere insieme addirittura nuovi indizi sulla possibile liason con Roberta Morise, Marica Pellegrinelli sceglie la strada del silenzio. La bella attrice e modella ha postato la sua ultima foto su Instagram ormai due settimane fa ed è tornata solo per postare la sua foto in quella del figlio in occasione del suo quinto compleanno. Gli auguri non sono mancati ma nessuna scena al di sopra le righe, non in questo momento che lei, da bergamasca, sta capendo e vivendo molto da vicini. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha speso delle parole per la sua città nelle sue ultime storie su Instagram parlando proprio della situazione e dell’emergenza Coronavirus che sta piegando il Nord e il mondo intero.

MARICA PELLEGRINELLI TEME IL PEGGIO PER LA SUA CITTA’

Le drammatiche immagini che arrivano da Bergamo continuano a scorrere sotto gli occhi di tutti lacerando il cuore degli italiani e non solo, e sembra che sia questo segno di lutto che spinge Marica Pellegrinelli a rimanere lontana dai social: “Scusate se non mi faccio vedere da un po’.. Io sono di Bergamo quindi… si fa finta che vada tutto bene. Sui social siamo allegri e sorridenti però in realtà siamo tutti preoccupati”. Il momento è difficile e complicato per tutti ed è per questo che Marica Pellegrinelli non se la sente di mostrarsi come sempre sui social tra scatti artistici e sponsor, forse questo è l’esempio che tutti dovrebbero seguire?



