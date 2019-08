MARICA PELLEGRINELLI:”PROBLEMI ALLA TIROIDE”/ Stress per rottura con Eros Ramazzotti?

Marica Pellegrinelli, ex di Eros Ramazzotti, ha sofferto di problemi di tiroide. Lo ha rivelato lei stessa in un post su Instagram nato con l’intento di rispondere a chi le chiedeva degli approfondimenti sulle sue sopracciglia. La splendida indossatrice non si è sottratta e nel pubblicare un suo scatto ha spiegato:”Mi avete scritto in molte a proposito delle mie sopracciglia – ho un leggero tattoo semi permanente fatto mesi fa – ne avevo perse un po’ per via dei problemi alla tiroide..e perché le toccavo continuamente -in questi mesi sono “tornate” quasi tutte 🙂 anche perché ho smesso di truccarle grazie al tatuaggio”. Sono in tanti, in queste ore, a ricollegare i problemi alla tiroide alla fine della storia d’amore con Eros Ramazzotti. Non è raro, infatti, che un forte periodo di stress comprometta le funzioni della tiroide.

MARICA PELLEGRINELLI:”PROBLEMI ALLA TIROIDE”

Inevitabile associare i problemi alla tiroide di cui oggi ha parlato Marica Pellegrinelli alla rottura con Eros Ramazzotti. Non che i due non siano rimasti in ottimi rapporti, anzi. La modella sabato 3 agosto era in prima fila per assistere al concerto del cantante a Taormina e ha pubblicato su Instagram diversi spezzoni dello spettacolo. Lo stesso Eros ha sentito il dovere di difenderla dai tanti attacchi ricevuti in queste settimane:”Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana. Volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate; è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato e tutte le schifezze che ho letto… Per cui la cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello”.





