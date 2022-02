MARICA, SORPRESA AL MARITO A C’È POSTA PER TE/ Raoul Bova recupera gioielli impegnati

Le sorprese per Salvatore a C’è posta per te non sono finite: arriva dalla scala Raoul Bova che ha per lui parole di grande incoraggiamento. “Hai una fidanzata che ti ha portato qua perché ci tiene a te e non ti vuole vedere triste. – gli ricorda, e continua – Ha detto una cosa molto bella secondo me, che sei il suo uomo. Spesso noi uomini abbiamo una concezione sbagliata del nostro ruolo, sì significa esserci e lavorare per i nostri affetti, ma soprattutto dare loro gioia. Loro vogliono vedere nei tuoi occhi quella speranza, si affidano a quella piccola lucina che trovano nei tuoi occhi altrimenti anche loro piangono insieme a te e tu questo non lo vuoi.”

Raoul Bova annuncia loro di aver recuperato i gioielli che avevano impegnato per pagarsi da mangiare e, in più che ha per loro un altro dono speciale che mostra soltanto a Salvatore (probabilmente un contributo in denaro per la sua famiglia). (Aggiornamento di Anna Montesano)

Marica sorprende Salvatore: “Non sei un uomo inutile”

La puntata di C’è posta per te del 26 febbraio 2022 si conclude con quella che è la storia di un regalo. In studio fa il suo ingresso Raoul Bova: il celebre attore è la sorpresa speciale che Marica vuole fare a suo marito Salvatore. “Voglio dirgli che per me lui non è un fallito e non lo sarà mai, è un padre e un marito esemplare”, racconta la donna a Maria De Filippi e al pubblico di Canale 5. L’uomo si sente un fallito perché non è mai riuscito ad affittare una casa per la famiglia, vivono infatti a casa della nonna di lui.

Marica e Salvatore si conoscono giovanissimi e il primo bambino arriva quando hanno circa 17 anni. Lui lascia la scuola e cerca subito di trovare un lavoro e racimolare qualche soldo ma i guadagni non sono cospicui e, anzi, anche comprare le cose più semplici per la loro bambina è complicato.

Marica e Salvatore, un grande amore a C’è posta per te

Tutte queste mancanze e l’impossibilità di dare una vita agiata alla sua famiglia hanno spesso portato Salvatore a definirsi un fallito. Marica però vuole fargli capire che lui è tutto tranne questo e ha scelto C’è posta per te per farlo. Una volta aperta la busta, Marica gli dedica parole di grande amore: “Tu sai quanto io sono timida, quindi essere qua per me è una cosa incredibile. Se ce l’ho fatta è grazie al tuo amore che mi dà tanta forza, non voglio più che dici che sei un uomo inutile e non voglio vederti infelice. Tu sei il mio grande amore e non ti cambierei per niente al mondo”.

