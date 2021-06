Marie Brand e gli strani amori/ Su Rai 2 il film con Mariele Millowitsch (5 giugno)

Il film Marie Brand e gli strani amori andrà in onda oggi, sabato 5 giugno, nel primo pomeriggio di Rai 2 alle ore 14.00. Il film di genere giallo, sentimentale, drammatico girato da Judith Kennell, vede come protagonisti Mariele Millowitsch, il collega Hinnerk Schönemann e la vittima Marcus Mittermeier. Il film è stato girato nel 2019. Nonostante sia un film per il piccolo schermo è diretto in maniera intelligente e con una serie di protagonisti molto interessanti. La storia è avvincente e il pubblico potrà riflettere di fronte a situazioni molto particolari con la tensione che si alterna a momenti più lenti.

Marie Brand e gli strani amori, la trama

Soffermiamoci sulla trama di Marie Brand e gli strani amori. Il cuoco di nome Silvio, viene trovato morto all’interno del luogo di lavoro. L’investigatrice Marie Brand e il collega, il dottor Simmel, iniziano l’inchiesta portando alla luce dei macabri accaduti all’interno di quella che sembra una famiglia felice. L’uomo infatti sta vivendo una relazione affollata. Il figlio, riconosce sia lui che l’altro amante della madre come padri e inoltre, la coppia formata da tre, sembra sia pronta per allargarsi grazie all’arrivo di un nuovo amante. In questo contesto, la morte di Silvio non sembra più un incidente, potrebbe essere questo infatti il movente che porta alla morte dell’uomo. Anche il figlio, sembra abbastanza strano, potrebbero essere le sue nuove amicizie alla base delle incomprensioni che hanno portato all’omicidio.

